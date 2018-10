Darf's ein bisserl was zum Schmunzeln sein? Wir servieren Ihnen einen humorvollen Abend, begleitet von kulinarischen Schmankerln. Spielen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück ein Kabarett-Wochenende.

"Braucht es wirklich die zweite lebende Fremdsprache oder reicht es, wenn wir uns auf Deutsch missverstehen? Und warum überhaupt dem Herzen folgen, wenn das Navi soviel präziser ist?" In seinem neuen Soloprogramm stellt Stefan Haider die Frage nach dem Sinn des Wissens. Ob für die Schule oder für das Leben: Wozu überhaupt lernen? Da widmet sich der Kabarettist doch lieber dem Freifach "Herzensbildung".

© Christoph Schramm

Mitspielen und gewinnen

Wir verlosen ein Kabarett-Wochenende in der Wachau. Das Package enthält 2 Übernachtungen für 2 Personen im Weinhotel Wachau von Freitag, 16.11., bis Sonntag, 18.11.2018, inklusive Frühstück sowied 2 Karten der Kategorie "Smaragd" für den Kabarett.Freitag der Wachau Bühne in Stierschneider's Bühnenwirtshaus am 16.11., um 20:00 Uhr. Für Unterhaltung sorgt Stefan Haider mit seinem Programm "Freifach: Herzensbildung".

Die Kategorie "Smaragt"-VIP enthält:

exklusiven Zutritt zur Smaragd-Lounge mit eigener Bar

Aperitif und Snacks

reservierte Sitzplätze der Kategorie "Smaragd" auf der Smaragd-Tribüne

Getränke und fliegende Hauptspeisen in der Pause

Desserts nach der Vorstellung

Mit dem Herbstprogramm 2018 startet die Wachaubühne in ihre mittlerweile dritte Saison. Vertreten sind neben Stefan Haider auch andere bereits bekannte Gesichter. So präsentieren etwa Christoph Fälbl und die Kernölamazonen auf der Wachaubühne ihr neues Programm.