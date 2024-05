WAC beendet Quali-Gruppe nach 3:1 gegen WSG als Erster

Der WAC hat die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf Platz eins abgeschlossen. Die Wolfsberger gewannen am Samstag in der letzten Runde daheim gegen WSG Tirol 3:1 und haben damit zwei Punkte Vorsprung auf die Wiener Austria, die sich auswärts gegen Blau-Weiß Linz mit 2:1 durchsetzte. Der WAC hat nun im Play-off-Semifinale am Dienstag gegen die "Veilchen" Heimrecht. Austria Lustenau verabschiedete sich mit einem 2:2 im Vorarlberg-Derby bei Altach aus dem Oberhaus.

In Wolfsberg durfte die Wattener Trainer-Legende Thomas Silberberger nach einer 1:0-Pausenführung dank Felix Bacher (45.+3) vorerst zufrieden sein. Treffer von Augustine Boakye (48.), Simon Piesinger (57.) und Ervin Omic (91.) brachten dem WAC aber noch den dritten Sieg in Folge und Manfred Schmid damit den vollen Erfolg im Duell der scheidenden Trainer. Im Finish hatten es die Wölfe allerdings nur noch mit neun Gegenspielern zu tun, nachdem WSG-Goalie Adam Stejskal (79.) und sein Teamkollege Luca Kronberger (84.) Rot gesehen hatten. Kurz nach Ende des Spiels wurde bekannt, dass mit Dietmar Kühbauer ein sehr prominenter Name ab kommende Saison erneut Trainer in Wolfsberg werden wird.

Die Wiener Austria fuhr bei der Premiere von Interimstrainer Christian Wegleitner einen hochverdienten 2:1-Sieg bei Blau-Weiß Linz ein. Die Austria münzte ihre Überlegenheit in Tore von Dominik Fitz (12./Elfmeter) und Alexander Schmidt (54.) um und schrieb nach vier sieglosen Partien mit drei Niederlagen wieder einmal voll an. Bei den Linzern war teilweise spürbar die Luft etwas draußen, dank eines Treffers von Simon Pirkl (78.) war trotzdem für eine spannende Schlussphase gesorgt.

Beim 2:2 in Altach drehte der Absteiger am Samstag die Partie und hätte beinahe sogar über den ersten Saisonsieg gegen den Lokalrivalen gejubelt. Nach dem 1:0 für Altach durch Gustavo Santos (11.) trafen Matheus Lins (45.+4) und Yadaly Diaby (63.) für die Grün-Weißen. Doch Paul Koller (89.) bewahrte die auf die perfekte Derbysaison hoffenden Altacher vor einer Heimniederlage vor ausverkauftem Haus (8.500 Fans).

Am Sonntag folgt die Meister-Entscheidung: Sturm Graz wäre mit einem Heimsieg gegen Austria Klagenfurt fix neuer Champion, Red Bull Salzburg empfängt den LASK und muss auf einen Umfaller der Steirer hoffen. Rapid beendet die Spielzeit mit einem Heimmatch gegen den TSV Hartberg.