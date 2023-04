WAC siegt in Lustenau 3:1 - Hartberg gegen Altach 2:2

Der WAC hat sich am Samstag Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verschafft. Die Wolfsberger feierten gegen Qualifikationsgruppen-Leader Austria Lustenau einen 3:1-Auswärtssieg und liegen nun sechs Punkte vor Schlusslicht SV Ried, das bereits am Freitag daheim gegen die WSG Tirol ein 1:1 erreicht hatte. Hartberg und Altach trennten sich 2:2, womit die Steirer weiterhin drei und die Vorarlberger zwei Zähler Vorsprung auf Ried aufweisen.

Die Siegesserie von Aufsteiger Austria Lustenau ist zu Ende. Trotz Heimniederlage gegen den WAC bleiben die Vorarlberger aber mit einem Punkt vor der WSG Tirol Tabellenführer der Qualifikationsgruppe. Die drittplatzierten Wolfsberger liegen nur noch drei Zähler zurück. Sie drehten die Partie nach Rückstand durch Lukas Fridrikas (9.) dank Toren von Tai Baribo (47.), Simon Piesinger (71.) und Thorsten Röcher (80.).

Auch das dritte Saisonduell der beiden Teams endete somit mit einem Auswärtssieg. Schon im Oktober hatte sich der WAC in Lustenau nach Toren von Baribo und Röcher nach der Pause mit 3:1 durchgesetzt. Die Kärntner landeten ihren zweiten Sieg in der fünften Ligapartie unter Schmid. Im zehnten Pflichtspiel des Jahres 2023 war es der dritte. Der Vorsprung auf den Tabellenletzten SV Ried beträgt nun sechs Zähler. Bei den Lustenauern, die davor vier ihrer jüngsten fünf Heimspiele gewonnen hatten, sind es deren neun.

Der TSV Hartberg und der SCR Altach haben sich im zweiten Samstagsspiel mit einem Remis getrennt. Die Oststeirer schafften vor heimischer Kulisse nach einem 0:2-Rückstand zur Pause dank einer starken Vorstellung in der zweiten Halbzeit noch den 2:2-Endstand. Bei der Rückkehr von Altach-Trainer Klaus Schmidt in die Oststeiermark brachten Lukas Gugganig (10.) und Jan Jurcec (33.) die Gäste verdient voran. Jürgen Heil (58.) und Dominik Prokop (60.) belohnten die Steirer aber noch. Die Altacher bleiben in der Tabelle zwei Punkte vor Schlusslicht Ried Vorletzter, einen weiteren Zähler davor rangiert Hartberg als Zehnter.

Die Rieder feierten bereits am Freitag in ihrem Abstiegskampf ein kleines Erfolgserlebnis. Bei strömendem Regen im Innviertel erkämpfte sich die Mannschaft von Maximilian Senft mit einem 1:1 (1:1) gegen die WSG Tirol den ersten Punktgewinn. Die Rieder sind mit zehn Zählern allerdings weiter Tabellenschlusslicht, die Tiroler von Trainer Thomas Silberberger verpassten hingegen den Sprung an die Spitze der Quali-Gruppe.

Am Sonntag ist die Meistergruppe an der Reihe, auf dem Programm stehen die Duelle zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK, Austria Klagenfurt und Sturm Graz (jeweils 14.30 Uhr) sowie das Wiener Derby Rapid gegen Austria (17.00 Uhr).