VW-Skandal - Liste Pilz ruft zu Teilnahme an Sammelklagen auf

Der frühere Chefjurist des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) und nunmehrige Politiker der Liste Pilz, Peter Kolba, ruft im Lichte des VW-Skandals zur Teilnahme an Sammelklagen gegen Volkswagen auf. "Je mehr teilnehmen, desto höher die Abschöpfung der riesigen Unrechtsgewinne von VW", so Kolba in einer Aussendung am Mittwoch.

Teilnehmen kann man entweder über den VKI (www.verbraucherrecht.at) oder über cobin claims (www.cobinclaims.at), erinnert Kolba. Die Teilnahme ist gegen verhältnismäßig geringe finanzielle Einsätze und ohne weiteres finanzielles Risiko möglich. "Ich habe als VKI-Chefjurist darum gekämpft, dass Sammelklagen gegen VW stattfinden. Doch nun muss man sich entschließen auch teilzunehmen", so der Konsumentenschutzsprecher der kleinsten Oppositionspartei.

"Da die Ansprüche auf Schadenersatz gegen den VW-Konzern jedoch in Österreich bereits Mitte September 2018 verjähren werden, muss man sich jetzt oder nie einer solchen Sammelklage anschließen", so Kolba. Es bestehe die Chance einige Tausend Euro Schadenersatz zu erhalten.