Vucic als serbischer Ministerpräsident zurückgetreten

Der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic hat am Dienstag sein Amt niedergelegt und darüber das Parlament benachrichtigt. Der Rücktritt erfolgte, weil Vucic am morgigen Mittwoch als Staatspräsident angelobt wird. Vucic, Chef der Serbischen Fortschrittspartei (SNS), war seit 2014 Ministerpräsident, davor war er zwei Jahre lang Vizeministerpräsident.

Vucic hatte die Präsidentschaftswahl am 2. April mit gut 55 Prozent der Stimmen gleich in der ersten Runde gewonnen. Am Mittwoch findet seine Angelobung im Parlament in Belgrad statt. Feierlichkeiten sind aber erst für den 23. Juni geplant.

Einen neuen Premier will Vucic bis zum 18. Juni benennen. Die Regierungsgeschäfte führt an vorderster Front bis dahin Außenminister Ivica Dacic von der Sozialistischen Partei.

Der 47-jährige Vucic begann seine politische Laufbahn in den frühen 90er Jahren an der Seite des Ultranationalisten Vojislav Seselj. 2008 trennten sich sowohl Vucic als auch der nun abtretende Staatspräsident Tomislav Nikolic von dem Ultranationalisten, um die proeuropäische SNS aufzubauen.