Vorwahlen der US-Republikaner in South Carolina begonnen

Die Republikaner im US-Bundesstaat South Carolina haben am Samstag darüber abgestimmt, wer im November für sie als Präsidentschaftskandidat antreten soll. Es ist die erste Vorwahl in einem Bundesstaat im Süden der USA. Umfragen sagen einen haushohen Sieg von Ex-Präsident Donald Trump voraus. Für seine verbliebene Gegenkandidatin Nikki Haley wäre dies besonders bitter, ist South Carolina doch ihr Heimatstaat. Von 2011 bis 2017 war sie Gouverneurin des Staates.

Die Wahllokale sind noch bis Sonntag 1.00 Uhr MEZ (Samstag 19.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Das Ergebnis der Vorwahl wurde in der Nacht auf Sonntag erwartet. Die frühere US-Botschafterin bei der UNO hat angekündigt, auch bei einer Niederlage in South Carolina nicht aufgeben zu wollen. Beobachtern zufolge spekuliert sie darauf, dass Trump im weiteren Verlauf des Vorwahlkampfes über seine zahlreichen juristischen Probleme stolpern könnte.

Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Die bisherigen Vorwahlen in Iowa, New Hampshire und Nevada hat Trump gewonnen. In landesweiten Umfragen liegt der 77-Jährige mit großem Vorsprung vor Haley. Auch in South Carolina hat Trump die Nase vorn, allerdings mit etwas geringerem Abstand. Auch die Demokraten halten Vorwahlen ab, allerdings steht Präsident Joe Biden als Kandidat für die Wahl im November bereits so gut wie fest.