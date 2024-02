Vorwahlen für US-Präsidentschaftswahl im US-Staat Michigan

Im US-Bundesstaat Michigan stimmen sowohl die Demokraten als auch die Republikaner darüber ab, wen sie im November als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen schicken wollen. Die Wahllokale sind noch bis 3.00 Uhr MEZ (Dienstag 20.00 Uhr Ortszeit) geöffnet. Das Ergebnis wird am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet.

Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern treten Ex-Präsident Donald Trump und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, gegeneinander an. Der 77-Jährige liegt in Umfragen weit vor der 52-Jährigen.

Bei den Demokraten hat der amtierende US-Präsident Joe Biden keine ernst zu nehmende Konkurrenz. Allerdings gilt die Vorwahl in Michigan wegen der verhältnismäßig großen arabischstämmigen und muslimisch-amerikanischen Gemeinde in dem Bundesstaat als ein Stimmungstest für die Wahl im November. Aufgrund seiner Nahost-Politik könnte der 81-Jährige bei dieser sonst eher Demokraten zugewandten Wählergruppe Stimmen einbüßen.

Ein Duell zwischen Trump und Biden bei der Präsidentenwahl am 5. November gilt als wahrscheinlich. Die Republikaner küren ihren Kandidaten auf einem Parteitag Mitte Juli, die Demokraten Mitte August.