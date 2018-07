Kalender gibt es viele. Aber nur einen Pirelli-Kalender. Für das kommende Jahr zeichnet sich der renommierte Fotograf Albert Watson künstlerisch dafür verantworltich. Mit Stars wie Laetitia Casta, Gigi Hadid, Julia Garner und Misty Copeland hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Watson erzählt er die Geschichte von vier Frauen. Drei Frauen beobachtet der Fotograf dabei, wie sie versuchen, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Die Vierte hat ihren Traum bereits erfüllt. Ist sie glücklich?

Die Models schlüpften dabei wie Schauspielerinnen in die Rollen unterschiedlicher Charaktere. Albert Watson präsentiert in seinen Bildern verschiedene Stationen der Frauen auf ihren Wegen ans Ziel ihrer Träume. Sein Ziel war es, in den Aufnahmen die emotionale Kraft der Träume zu vermitteln, Wendepunkte im Leben herauszustel-len sowie Momente des Sieges und der Niederlage zu zeigen, bevor die Frauen ei-nander begegnen.

Die Besetzung

Tag 1: Misty Copeland und Calvin Royal III als Tänzer

Die Story: Misty spielt eine Tänzerin, die in einem Strip-Club in der Innenstadt ihren Unterhalt verdient. Sie und ihr Freund leben in einem kleinen Art Deko-Haus und tei-len den Traum, ein Star zu werden.

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Misty Copeland als Tänzerin mit Albert Watson

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Misty Copeland als Tänzerin an der Seite von Calvin Royal III

Tag 2: Laetitia Casta als Kunstmalerin und Sergei Polunin als Tänzer

Die Story: Laetitia spielt eine Kunstmalerin, die von ihrer Zukunft träumt. Sie lebt mit ihrem Freund, einem Tänzer, in einem flippigen Loft im Stadtzentrum.

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Laetitia Casta als Kunstmalerin

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Laetitia Casta als Kunstmalerin mit Sergei Polunin

Tag 3: Julia Garner als Fotografin und Astrid Eika als Model

Die Story: Julia spielt eine Fotografin, die in einem botanischen Garten arbeitet und seltene Pflanzen ablichtet, während sie davon träumt, eine anerkannte Porträtfoto-grafin zu werden.

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Julia Garner in der Rolle der verträumten Fotografin

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Julia Garner in der Rolle der Fotografin am Set

Tag 4: Gigi Hadid als Karrierefrau und Alexander Wang als ihr Vertrauter

Die Story: Gigi spielt eine reiche, erfolgreiche Frau, die alles zu haben scheint. Und doch beschleicht sie beizeiten eine gewisse Traurigkeit. Geborgen fühlt sie sich nur in ihrer Wohnung in New York an der Seite ihres besten Freundes und Vertrauten.

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Gigi Hadid, die Karrierefrau

© © From the Backstage of Pirelli Calendar 2019 by Albert Watson - pictures of Alessandro Scotti Albert Watson beim Shooting mit Gigi Hadid und Alexander Wang