Vormarsch russischer Truppen auf letzte Großstadt in Luhansk

Nach der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine sind russische Truppen einem Medienbericht zufolge auch über den Fluss in die Nachbarstadt Lyssytschansk vorgedrungen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf einen Vertreter der pro-russischen Separatisten, die an dem Vormarsch beteiligt sein sollen. Nach dem Fall von Sjewjerodonezk ist Lyssytschansk die letzte größere ukrainische Bastion in der Region Luhansk.

Vor dem Krieg hatte Lyssytschansk rund 100.000 Einwohner.