Eine Tischlerei in Raggal (Großwalsertal) ist am Donnerstag vollständig ausgebrannt. Die Ursache des Feuers war am Freitag noch unklar, die Brandermittler hatten ihre Arbeit aufgenommen. Auch die Schadenshöhe konnte vorerst nicht beziffert werden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Ein Anrainer schlug kurz vor 13.00 Uhr Alarm, als er in der benachbarten Tischlerei im Ortsteil Marul starken Rauch bemerkte. Als die mit 80 Mann ausgerückte Feuerwehr in kürzester Zeit bei der Tischlerei eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. An den Löscharbeiten waren alle Feuerwehren des Großwalsertals und aus Ludesch (Bez. Bludenz) beteiligt.