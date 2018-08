Meghan Markle versteht sich offenbar gut mit Kate Middleton. Was sich hinter den Kulissen abspielt, weiß niemand so genau. Eines jedenfalls wurde nun enthüllt. Nämlich wie die Frau von Prinz Harry früher über ihre heutige Schwägerin dachte. Ein alter Blog-Eintrag gibt Aufschluss darüber.

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry gewährte Meghan Markle den Fans ihres Lifestyle-Blogs "The Tig" jede Menge Eindrücke in ihre Gedankenwelt. So auch zum Thema Britisches Königshaus. Was hielt die heutige Herzogin von Sussex damals vom Leben der Royals? Wie das "People"-Magazin berichtet, soll ein mittlerweile gelöschter Blog-Eintrag aus dem Jahr 2014 genau das verraten.

» Kleine Mädchen träumen davon, Prinzessinnen zu sein «

Damals führte Meghan Markle ein Interview mit der libyschen Prinzessin Alia Al-Senussi. Aus diesem Anlass schrieb sie dem Bericht zufolge Folgendes in ihrem Blog: "Kleine Mädchen träumen davon, Prinzessinnen zu sein." Sie selbst habe als Kind für She-Ra aus der TV-Serie "Princess of Power" geschwärmt.

Faszination Königshäuser

Anschließend schrieb sie über die Faszination, die Königshäuser auch auf Erwachsene ausüben. In diesem Zusammenhang erwähnte sie ihre jetzige Schwägerin Kate Middleton. Zitat: "Erwachsene Frauen scheinen diese Kindheitsfantasie zu behalten. Schaut euch den Aufruhr rund um die royale Hochzeit an und die endlosen Gespräche über Prinzessin Kate."

Damals konnte Meghan Markle noch nicht ahnen, dass sie vier Jahre später als Mitglied der britischen Königsfamilie ebenso wie Kate Middleton im Fokus der Berichterstattung stehe würde. Was die Herzogin von Sussex wohl rückblickend zu ihrem eigenen Blog-Eintrag sagen würde?