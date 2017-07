Vor "Cumhuriyet"-Prozess Kritik an "politisch motivierten" Vorwürfen

Vor Beginn des Prozesses gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" haben mehrere Organisationen die Terrorvorwürfe als "politisch motiviert" zurückgewiesen.

Reporter ohne Grenzen, die Europäische Journalistenvereinigung, Pen International, das International Press Institute und das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit kritisierten, in keinem Land der Welt seien inzwischen mehr Journalisten hinter Gittern als in der Türkei.

Die Organisationen kündigten an, den Prozess zu beobachten, der am Montag in Istanbul beginnt. Vertreter der Gruppen wollten vor Prozessbeginn am Montag außerdem an einer Demonstration vor dem Gericht teilnehmen.

Zwölf "Cumhuriyet"-Mitarbeiter befinden sich in Untersuchungshaft. Angeklagt werden elf der Inhaftierten sowie fünf weitere Mitarbeiter von "Cumhuriyet" und der ehemalige Chefredakteur der Zeitung, Can Dündar.

Nach Angaben ihrer Anwälte wird allen 17 "Cumhuriyet"-Angeklagten Unterstützung von Terrororganisationen wie der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen (FETÖ) oder der linksextremen DHKP-C vorgeworfen. Dündar lebt inzwischen im Exil in Deutschland. Nach Angaben von Reportern ohne Grenzen drohen den Angeklagten bis zu 43 Jahren Haft.