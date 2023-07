Von der Leyen für Migrationsabkommen in Tunesien

Die Europäische Union will am Sonntag die Gespräche über ein Migrationsabkommen mit Tunesien abschließen. Dafür kommt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Tunis mit Präsident Kais Saied zusammen. Begleitet wird sie von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni und dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte.

Die drei europäischen Politiker hatten Saied bereits vor gut einem Monat getroffen. Die EU hofft auf ein Abkommen nach dem Vorbild der Türkei. Danach soll Tunesien Migranten an der Fahrt über das Mittelmeer nach Europa hindern oder aus der EU zurücknehmen. Im Gegenzug hat Brüssel Tunis Finanzhilfen von mehr als einer Milliarde Euro in Aussicht gestellt.