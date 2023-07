Von der Leyen: "Letztes Vermittlungsgespräch" zum Transit

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen will "ein letztes Vermittlungsgespräch" zur Lösung des Konflikts über den Brenner-Transitverkehr "anbieten". Das zugrunde liegende Problem kann nur "gemeinsam" mit den drei beteiligten Ländern Österreich, Deutschland und Italien gelöst werden, sagte die Kommissionspräsidentin. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärte gegenüber der APA, Österreich sei weiter offen für "lösungsorientierte Gespräche".

Die Position Österreichs habe sich dahingehend nicht geändert, betonte ein Sprecher der Ministerin. Italien müsse "an den Verhandlungstisch zurückkehren", die Bundesregierung stehe gleichzeitig hinter den Tiroler Anti-Transitmaßnahmen. Es mache "immer Sinn", wenn man sich im Kreis der betroffenen Nationalstaaten zusammensetzt und politisch diskutiert. Zuvor wäre es aber essenziell, zunächst auf Beamtenebene die fachlichen Dinge zu beraten bzw. zu klären. Der Sprecher Gewesslers betonte, dass man keinen konkreten Terminvorschlag von der Leyens auf dem Tisch habe. Man habe aus den Medien von diesem angebotenen Gespräch erfahren.

Von der Leyen hatte nach einem Treffen mit der bayerischen Staatsregierung am Dienstag in Bayreuth erklärt, dass die Kommission seit April 2022 in "vertraulichen Gesprächen" versucht habe, mit den drei Ländern in der Angelegenheit weiter zu kommen. "Leider" habe Österreich alle dabei unterbreiteten Vorschläge abgelehnt, so die Kommissionspräsidentin. Sie verstehe den Ärger in Bayern und Italien über die Lkw-Blockabfertigungen. Aber auch die Sorgen der Tiroler wegen der Luftverschmutzung müssten ernst genommen werden.

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm den Ball von der Leyens dahingehend auf, als dass er gegenüber der APA betonte, die Kommissionspräsidentin habe zurecht festgestellt, "dass das Transitproblem nur gemeinsam gelöst werden kann." "Gemeinsam bedeutet aber nicht über die Köpfe der Tirolerinnen und Tiroler hinweg, so wie das Italien fordert", verlangte Mattle einmal mehr ein Eingehen auf die Forderungen des Landes. Und er brachte erneut das "Slot-System" mit buchbaren Lkw-Fahrten ins Spiel, das Tirol zusammen mit Bayern und Südtirol zuletzt vorangetrieben hatte. Diese Regionen sowie das Trentino seien bereit, die Belastung für Mensch, Natur und Infrastruktur zu reduzieren. "Vielleicht sollten sich die Nationalstaaten und die Kommission daran ein Beispiel nehmen und wieder mehr auf die betroffenen Regionen und die Menschen vor Ort hören", gab Mattle auch von der Leyen mit auf den Weg. Die Lösung laute jedenfalls "nicht weniger Maßnahmen, sondern neue Maßnahmen", machte der Landeshauptmann klar. Die österreichische Bundesregierung unterstütze die Regionen jedenfalls in Bezug auf das "intelligente Verkehrsmanagementsystem".

Die Transit-Konflikt hatte in den vergangenen Monaten an Schärfe zugenommen. Vor allem der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) agitiert beständig mit Drohgebärden und heftiger Kritik gegen die Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen wie Sektorales Fahrverbot, Nachtfahrverbot und ähnlichem. Er forderte die EU-Kommission sogar offiziell auf, deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten. Seinen deutschen Amtskollegen Volker Wissing hatte er mit im Boot, was die Kritik an Fahrverboten und transiteinschränkenden Maßnahmen betrifft.

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung machte indes wiederholt klar, an den Transit-Maßnahmen - im Bundesland ist immer von "Notwehrmaßnahmen" die Rede - festzuhalten, solange nicht eine große Lösung auf europäischer Ebene gegen den überbordenden Transitverkehr über den Brenner umgesetzt ist.

Zuletzt hatte es an der Transit-Front eine Einigung auf regionaler Ebene gegeben. Die Landeschefs von Bayern, Tirol und Südtirol - Markus Söder (CSU), Mattle und Arno Kompatscher (SVP) - hatten im April in Kufstein öffentlichkeitswirksam das erwähnte "Slot-System" präsentiert. Für ein solches digitales, grenzüberschreitendes Verkehrsmanagement müsste aber ein Staatsvertrag zwischen Österreich, Deutschland und Italien abgeschlossen werden. Ein solcher ist noch in weiter Ferne. Denn Salvini zeigte sich bisher strikt ablehnend - er will erst darüber reden, wenn die transiteinschränkenden Maßnahmen und Fahrverbote aufgehoben werden. Auch Deutschland reagierte sehr reserviert.