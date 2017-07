Vom City Girl zum Landei

Im siebten Monat schwanger, übersiedelt die Eventveranstalterin und Kosmopolitin Liliana Klein von Wien nach Maria Gugging. Über Freud und Leid im neuen Zuhause, die ersten Bekanntschaften und örtliche Kuriositäten.

Den Charme der 1.000-Seelen-Gemeinde Maria Gugging, eines Ortsteils von Klosterneuburg in Niederösterreich, beschreibt am besten das Fernsehkultformat "Braunschlag". Systematisch und höchst amüsant wird in der TV-Serie ein prototypisches österreichisches Dorf in seine personellen Bestandteile zerlegt. Alle bekommen ihr Fett weg. Im Fall von Liliana Kleins neuem Wohnort sind solch drastische Maßnahmen trotz gewisser Parallelen nicht nötig. Die bald 32-jährige Fashionista freut sich über die Andersartigkeit ihres neuen Lebensmittelpunkts. Stichworte: Eierautomat, Froschterror und heiliges Wasser. Dazu später.

Vor vier Wochen ist die Kärntnerin mit den slowakischen Wurzeln samt Freund Florian Weber und Baby im Bauch von Wien-Landstraße aufs Land gezogen. Vorbei sind die Tage, an denen Liliana nach dem Aufstehen in ein schickes Café gefallen ist, um Eggs Benedict zu ordern. Jetzt heißt's ran an den Herd, der in der Vergangenheit zumeist kalt geblieben ist. Die Eventexpertin grinst: "Für mich ist es eine Riesenumstellung, nichts von einem hippen Asia-Take-away zu besorgen, sondern einzukaufen, einen vollen Kühlschrank zu haben und zu Hause zu essen." In den vergangenen Jahren hat zumeist ein Termin den nächsten gejagt, da Liliana mit ihrer Agentur Flashed Events Veranstaltungen in Hotels, Museen und Wiener Wahrzeichen organisierte. Nationale Zelebritäten gehörten ebenso zur Klientel wie 80er-Jahre-Legende Boy George, Model Leigh Lezark oder der Bierdynastie-Erbe Jack Guinness. Gearbeitet wird unentwegt und auch unterwegs. "Ich muss immer raus. Im Büro zu sitzen, engt mich ein. Mit dem Laptop im Park, das brauch ich. Im Alltag kommen mir bessere Ideen als im Office." Wer Pop-up-Stores in luxuriöse Hotelzimmer verlegt, Brunch in die Disco, ein edles Dinner mit Fashion Show in die Albertina, muss oft im Park sitzen und die kreativen Zellen aufschütteln.

Nur Natur pur

Ab Mitte September, wenn Lilianas Töchterchen gelandet sein wird, dürfte der Spielplatz zur kreativen Werkstatt werden. Nach drei Monaten Pause kehrt sie in den Job zurück, das unfreiwillige Los der Selbstständigen. Liliana schlendert am Schneckenhaus - so heißt die örtliche Kinderkrippe - vorbei und kommentiert ihren Umzug in eine Umgebung, die manche City Girls Pampa nennen würden: "Als ich von der Schwangerschaft erfahren habe, war mein Gedanke, dass ich unserem Kind die Natur vermitteln möchte und mehr Landflair im Alltag haben muss, so groß, dass mich niemand hätte aufhalten können." Kleins Mama Juliana zitiert zur Charakterisierung ihrer äußerst entschlossenen Tochter gern ein slowakisches Sprichwort, das so viel bedeutet wie "von dem galoppierenden Pferd bringt sie keiner runter". Obwohl sich das Organisationstalent als Stadtmensch betrachtet, habe sie kein Problem damit, dass es in ihrem Privatleben "jetzt ab und zu mal leiser ist". Abgesehen vom sich bald einstellenden Babygebrüll, versteht sich. Aber ein gewisses Aufkommen an Dezibel irritiert Frau Klein ohnehin nicht. Nach einem Eventmanagementstudium in London hat sie auf Ibiza Events in der House- und Techno-Szene betreut, ehe sie von der größten deutschen Festivalagentur für elektronische Musik abgeworben wurde und im Artist Management werkte. Lärm gut wegstecken zu können, kommt ihr nun zugute, sind doch ihre neuen Nachbarn die Freiwillige Feuerwehr und eine äußerst nachtaktive Froschpopulation.

Für alle Fälle gerüstet

Vom Schneckenhaus kann sich die Mama in spe kaum losreißen. "Das taugt mir voll. In das würd ich selber gern gehen." Liliana fantasiert sich in die Jobpause. "Und, Frau Klein, was tun Sie heute? Ich bin heute im Schneckenhaus und nicht erreichbar!", sagt sie und kichert vor sich hin. Kindheitserinnerungen an die Feuerwehr werden wach, als das Maria Gugginger Bataillon lautstark vorbeidüst. "Die Freiwillige Feuerwehr ist für mich etwas Tolles. Die gibt's auch in Seeboden am Millstätter See und Lieserbrücke, wo ich aufgewachsen bin. Als ich ungefähr zehn war und abends dreimal die Sirene angegangen ist, sind mein Papa und ich ausgerückt, um zu schauen, wo was passiert ist. Ich find es schön, dass sich Menschen dazu motivieren, da zu sein, wenn's um etwas geht", so Klein. Auf dem Heimweg trifft sie den stellvertretenden Kommandanten, der schon hoffnungsvoll dem Feierabend entgegenblickt. Eine Konversation entspinnt sich: wie das mit der Katze auf dem Mast war, dem umgestürzten Lkw, dem Hochwasser. Liliana merkt an, dass sie rund um den Geburtstermin Mitte September sehr erleichtert wäre, sollte im Notfall jemand mit ihr im Feuerwehrtempo in die Geburtsklinik nach Wien düsen.

© News/Matt Observe - all rights reserved. Auf gute Nachbarschaft: Rätselraten, ob Martin Klöbl, Kommandant-Stv., rund um den Geburtstermin zum Einsatz kommt

Für Notfälle ist dieser Ort bestens gerüstet. Schließlich verfügt Maria Gugging über einen Eierautomaten, den bereits Liliana Kleins Freund in Ermangelung eines vollständigen Sonntagsbrunchs frequentiert hat. "Ich finde den sensationell und sehr einfallsreich. Der Automat war das Erste, was mir ins Aug gestochen ist, als ich das erste Mal hier durchgefahren bin. Den Hühnern geht's gut, die wohnen hier, und man sieht sie auf der Wiese rumlaufen", ist Liliana von der Qualität überzeugt. Am Hotspot Eierautomat kommt auch Landzusteller Wolfgang nicht vorbei. Er macht seinen Job seit 15 Jahren und überreicht der frisch Zugereisten Werbefolder. Die Kärntnerin lächelt artig und ruft Wolfgang nach: "Auf meine Post passen S'bitte gut auf! Ich bin neu. Und a Nette."

© News/Matt Observe - all rights reserved. Die Post bringt allen was: Landzusteller Wolfgang hat alle Hände voll zu tun

Frösche als Freunde

Neu und gar nicht nett sind hingegen die kleinsten Bewohner von Maria Gugging. In einem Biotop unweit des Klein'schen Schlafzimmerfensters haben sich Frösche niedergelassen. Sie feiern ausgiebig Party, von der Dämmerung bis Mitternacht und zum Missfallen sämtlicher Nachbarn. Liliana versucht's mit Humor zu nehmen: "Die Frösche sind meine Freunde. Wenn man aufs Land zieht, darf man kein Problem mit Fröschen oder Gelsen haben." Das Geräusch sei allerdings gewöhnungsbedürftig. "Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es klingt nach Hunderten. Der Flo und ich bilden uns ein, sie haben Sex. Die Idee finden wir lustig. In Wahrheit tratschen die wahrscheinlich nur." Lilianas Lösungsansatz: Eine nächtliche Lichtquelle könnte womöglich das Gequake beenden oder ein kleiner, aufziehbarer Plastikhai, der das Biotop durchpflügt.

Weitaus beliebter sind da schon die Pilger, die, gleichfalls in Scharen, nach Maria Gugging reisen. Denn: "In den Wallfahrtsort kommen Busse mit Menschen, die Plastikflaschen dabeihaben und mit dem Wasser von hier befüllen. Das ist famous! Das heilt dich." Zum Wallfahrtsort wurde Maria Gugging dank der Lourdesgrotte im Wienerwald, einer Nachbildung des französischen Gnadenortes. Der Priester Kaspar Hutter hat das niederösterreichische Pendant 1923 errichtet. Liliana schaut sich dort um, streichelt ihren Babybauch, trinkt aber lieber ihr mitgebrachtes stilles Mineralwasser. "Ich glaub, wenn man in der Kirche eine Kerze anzündet und um etwas bittet, dass sich das Universum in Bewegung setzt." Obwohl sie seit Langem aus der Kirche ausgetreten ist. "Waßt, wie vü Göld die von mir wollten?", entrüstet sie sich und führt weiter aus: "Ich glaub, dass es Gerechtigkeit gibt, auch wenn es vielleicht Jahre dauert. Und ich glaub, dass Gutes zurückkommt, wenn man Gutes tut." In dem Glauben kann die Metamorphose vom City Girl zum Landei nur eine gute und glückliche werden.

