Ein Kombi für alle Jahreszeiten

Es mag Kombis mit mehr Ladekapazität geben, aber mit Bestimmtheit keinen, der so cool designt ist wie der Volvo V60. Eben typisch schwedisch.

Geschätzte Ewigkeiten schien das Portfolio des schwedischen Autoherstellers Volvo nur aus großen, kantigen Kombis zu bestehen. Und vielleicht aus ein paar ebenso kantigen Limousinen. Wer damals einen Volvo mit Ladekapazität fuhr, hatte schnell den Ruf weg, biederer Mittelschulprofessor mit vielköpfiger Sippschaft oder Späthippie samt Kommunarden-Anhang zu sein. Letztere Zielgruppe pflegte freilich in Gebrauchten der Marke zu reisen. Seit Volvo jedoch Design, Ausstattung und überhaupt den Auftritt der Marke an deutsche Konkurrenzmodelle anglich, hat sich auch die Käuferschicht grundlegend verändert.

© Volvo Car Corporation

Die Optik hat sich von den klaren Kanten eines 245er-Kombis aus den Siebzigern ebenso entfernt wie sich aktuell Lehrer und Tramps einen neuen Schweden-Laster nicht leisten können. Denn wer heute einen wie unseren Testwagen konfigurierten Volvo V60 D4 Inscription (samt sehr empfehlenswerter Achtgang-Geartronic) ordert, sollte 50.000 Euro im Talon haben. Oder die Finanzkraft für entsprechende Monatsraten aufbringen.

Optisch, und das ist keine große Überraschung, ist der V60 ein der aktuellen Volvo-Designsprache verpflichteter Kombi: schmale Flanken, konturierte Radhäuser, flache Form. Die Front wird von den Voll-LED-Scheinwerfern dominiert, deren Leuchtenlayout werbewirksam nach dem Amulett des Donnergottes "Thors Hammer" getauft wurde. Mit 4,76 Metern Länge hat der V60 ein stattliches Maß erreicht (übertrifft den 3er-BMW um fast 13 Zentimeter) und bietet dank großzügigem Radstand von 2,87 Meter Passagieren reichlich Platz - den Hinterbänklern vor allem genügend Kniefreiheit. Allerdings ist das Kofferraumvolumen mit maximal 1.441 Liter zwar in Ordnung, folgt aber dem modernen Anspruch der Marke, dass ihre Kombis lieber fesch dastehen denn als Lastesel klassifiziert werden sollen. Innen fallen die dünnen, aber dennoch bequemen Sitze auf und der nicht quer, sondern hochformatig eingebaute Touchscreen. Über den werden so gut wie alle Funktionen bedient, was die Zahl der Schalter und Knöpfe gegen null reduziert; dafür funktioniert das oft nicht gerade einfach.

© Volvo Car Corporation

Auch wenn Volvo angekündigt hat, keine Diesel mehr zu bauen -es gibt sie noch. Wie den D4 genannten Selbstzünder mit 190 PS, allerdings Volvo-typisch mit nur vier Zylindern und zwei Litern Hubraum. Damit kommt man bestens über die Runden, wenn man den Schweden-Kombi nicht als Express-Laster missbraucht. Denn der D4 hat in fast allen Lebenslagen genug Kraft, die er recht harmonisch entwickelt. Auf Eis und Schnee macht der frontgetriebene V60 auch dank vieler Assistenzsysteme gute Figur. Anderes wäre wegen der Werbung, die exzessiv auf das Volvo-Geburtsland Schweden anspielt, hochnotpeinlich.

Daten

Volvo V60 D4 Geartronic

Preis: € 50.537,- (Inscription)

Motor: 4 Zylinder, Turbodiesel, 1.969 ccm

Leistung: 190 PS (140 kW)

Spitze: 220 km/h 0-100: 7,9 Sek.

Verbrauch: 6,8 l/100 km

Emission: 180 g CO2/km

Fazit: Das größte Manko des V60 D4 ist sein Preis. Denn für einen Familienkombi -und der ist er von vorn bis hinten - ist sein Preis ein wenig zu gesalzen