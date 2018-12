Volkswagen will weitere 3 Mrd. Euro sparen

Die Marke VW will die Kosten in den nächsten Jahren um weitere 3 Mrd. Euro senken, um die enormen Investitionen in die Elektromobilität zu stemmen. Diese Summe solle unter anderem durch die Steigerung der Produktivität der Werke, Einsparungen im Vertrieb, eine Verringerung der Modellvielfalt und einen Personalabbau in der Verwaltung jährlich erreicht werden, sagte Marken-Finanzvorstand Arno Antlitz.

Mit dem Betriebsrat seien darüber Gespräch aufgenommen worden, so Antlitz am Donnerstag in Wolfsburg.

Volkswagen hat sich im Zuge des vor einigen Jahren mit der Arbeitnehmervertretung geschlossenen Zukunftspakts bereits vorgenommen, die Kosten bis 2020 um drei Mrd. Euro zu senken. Davon sollen bis Ende 2018 gut 2,2 Mrd. Euro realisiert sein.