Das Volkstheater springt seiner eigenen Technik mit Benefizvorstellungen bei - eine Schande für den Subventionsgeber. Schändlich sind auch die Ereignisse um das Kunsthistorische Museum

Die in der vergangenen Saison zur Premiere gelangte Produktion des vertrackten Lehrstücks "Biedermann und die Brandstifter" ist dem Volkstheater recht gut gelungen. Sie deshalb jetzt, da sie fast abgespielt ist, zum Besuch zu empfehlen, käme mir unter regulären Umständen nicht in den Sinn. Regulär aber sind die Umstände am Haus seit Längerem nicht mehr, und deshalb bitte ich Sie ohne Umstände: Besuchen Sie am 8. und am 17. Oktober "Biedermann und die Brandstifter" im Wiener Volkstheater. Seien Sie generös und leisten Sie sich gute Plätze, womöglich das attraktiv ausgestattete Solidaritätspaket mit Weinverkostung à 100 Euro! Fassen Sie sogar den nachträglichen Erwerb eines Jahres-Abonnements ins Auge (Sie müssen ja, Gott bewahre Sie davor, nicht alles sehen).

In diesen Tagen ist mir nämlich eine Aussendung zugegangen, die mich tieftraurig gemacht hat: Die genannten Termine sind Benefizvorstellungen für das eigene technische Personal. Das desolate Gemäuer wird ab Jänner einer Generalsanierung unterzogen, der Spielbetrieb wechselt ins Museumsquartier, und aufgesperrt wird in einem Jahr, dann unter neuer Direktion. Deshalb werden die Techniker für mindestens vier Monate in die Arbeitslosigkeit verfrachtet -eine Schande für ein von der öffentlichen Hand erhaltenes Haus, die der Subventionsgeber zu erklären hat.

Nun wird niemand bestreiten, dass das Volkstheater leergespielt und in künstlerisch alarmierenden Umständen ist. Zwar ließ die Direktion im Vorfeld eines Übergriffs auf Doderers "Merowinger" öffentlich Sanitärporzellan zertrümmern, aber bei dieser aktionistischen Mühewaltung hätte man es nach Ansicht aller meiner Kollegen besser bewenden lassen. Anlässlich der zweiten Premiere wurde vorgetäuscht, den Roman "Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss" dramatisiert zu haben. Nichts dergleichen findet statt, dafür wird das sehr gute Ensemble mit einer abstrusen Revue larmoyanter Wehleidigkeiten gedemütigt: Wie die in der Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre zu Tode gehetzten amerikanischen Tänzer würden nun die Schauspieler des Volkstheaters ins Prekariat befördert. Deshalb zeigt man statt McCoy einen Szenensalat Shaw'scher, Schnitzler'scher, Brecht'scher oder Bau er'scher Pflanzart, alles im Stand der ersten Leseprobe.

Das ist in einem Ausmaß niederschmetternd, dass ich um ein klärendes Wort nicht herum komme. Das Ensemble war immer gut -nicht grundlos fanden Stefanie Reinsperger, Rainer Galke, Anja Herden oder Katharina Klar sofort an namhaften Bühnen Beschäftigung, als sich das Unheil abzeichnete. Auch unter den Verbliebenen befinden sich mehrheitlich erstklassige hätten eine gute Zeit haben können, hätte sie eine minder beratungsresistente Direktion mit beliebten Kräften des Hauses vermischt, statt das komplette Ensemble auszutauschen. Versagen wir ihnen jetzt nicht die Leute (auf Isabella Knöll müsste zurückgreifen, wer immer sich zu Nestroy oder Horváth berufen fühlt). Sie verdiente Solidarität und Anerkennung. Der neue Direktor wird alle Kräfte brauchen.

Ein Wort zum Kunsthistoriker Eike Schmidt, der sich einen Monat vor Dienstantritt telefonisch vom Kunsthistorischen zurückgezogen hat, um nun doch in Florenz zu verbleiben? Das Ende seiner eigenen, schmal bemessenen Amtszeit als Kunstminister vor Augen, hat ihn Thomas Drozda bestellt, obwohl die erstklassige Direktorin Sabine Haag gern geblieben wäre (möge man sie auf Knien zurückbitten). Diese Art Verewigungsdrang hat sich schon im Fall des Griechen Herostratos, hingerichtet um 350 v. Chr., nicht bewährt: Der Mann hat den Artemis-Tempel von Ephesos abgefackelt, um in Erinnerung zu bleiben. In Drozdas Fall hätte diesbezüglich schon der SPÖ-Wahlkampf genügt.

