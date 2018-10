"Don't Smoke", Frauenvolksbegehren und gegen GIS-Gebühren - Heute starten gleich drei Volksbegehren.

Don't Smoke

Am Montag startet die Eintragungswoche für gleich drei Volksbegehren. Von 1. bis 8. Oktober können Unterstützer für "Don't Smoke", das zweite Frauenvolksbegehren und jenes gegen die ORF-Gebühren unterzeichnen. Ziel der Initiative für ein Rauchverbot in der Gastronomie sind mindestens 900.000 Unterschriften.

Die Wiener Ärztekammer und die Österreichische Krebshilfe können bereits vor der offiziellen Eintragungswoche auf rund 600.000 Unterstützer zählen. Sie pochen auf den Schutz der Nichtraucher in Lokalen - schließlich war das Rauchverbot bereits ab Mai 2018 beschlossen, bevor dies von Türkis-Blau wieder aufgehoben wurde.

Frauenvolksbegehren

Die Initiatorinnen des Frauenvolksbegehrens fordern "ein gutes Leben für alle" und dazu gehöre Chancengleichheit und Selbstbestimmung für jeden Menschen. 1997 unterschrieben 644.665 Österreicher das erste Frauenvolksbegehren und mindestens so viele sollen es auch dieses Mal werden. Am Montagmorgen laden die Aktivistinnen zu einer Medienaktion auf der Mariahilfer Straße in Wien.

Gegen GIS-Gebühren

Beim dritten Volksbegehren in dieser Eintragungswoche handelt es sich um jenes von CPÖ-Chef Rudolf Gehringer gegen ORF-Gebühren.

Keine Informationen zu Andrang in Wien

Aus Wien gab es vonseiten der Stadt keine Informationen, wie groß der Andrang ist.

In der Bundeshauptstadt gibt es 29 Eintragungslokale - in jedem Bezirk mindestens eines. 21 Standorte sind barrierefrei zugänglich. Wer aufgrund eingeschränkter Mobilität oder Bettlägerigkeit kein Eintragungslokal persönlich aufsuchen kann, für den ist auch in privaten Wohnungen der Besuch durch eine mobile Eintragungsstelle möglich.

Insgesamt sind rund 320 Mitarbeiter der Stadt rund um die Volksbegehren tätig, 220 davon arbeiten direkt in den Eintragungslokalen, informierte das Büro des für Wahlen zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ) die APA. In Bezug auf den Andrang gibt die Stadt keine Informationen preis.

» Ich bin selbst ein Raucher, aber ich bin froh, wenn es verboten wird «

Bei einem Lokalaugenschein vor dem Bezirksamt in der Schönbrunner Straße fanden sich vor allem für das "Don't smoke"-Volksbegehren Unterstützer ein. "Ich bin wegen dem Nichtraucher-Volksbegehren hier", sagte eine Frau zur APA. "Ich habe selber geraucht und trotzdem bin ich meistens im Nichtraucherbereich gesessen." Sie sei überhaupt für ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit, nicht nur in der Gastronomie. "Weil es gesundheitsschädlich ist. Ich bin selbst ein Raucher, aber ich bin froh, wenn es verboten wird", begründete ein anderer Unterstützer seine Unterschrift.



Rund 600.000 Unterstützungserklärungen wurden bereits vor der offiziellen Eintragungswoche für das "Don't smoke"-Volksbegehren der Wiener Ärztekammer und der Österreichischen Krebshilfe abgegeben. Diese zählen bereits, eine nochmalige Unterzeichnung ist daher nicht nötig. Ziel der Initiative sind mindestens 900.000 Unterschriften.