Das Raucherthema ist für diese Regierung zu einer gefährlichen Frage der Glaubwürdigkeit geworden.

Als Kurt Kuch starb, war seine Tochter zwölf Jahre alt. Dass er ihre Hochzeit nie erleben würde, war sein erster Gedanke, als vor viereinhalb Jahren bei ihm ein aggressiver Lungenkrebs diagnostiziert wurde. "Nur, weil ich Trottel geglaubt habe, ich muss rauchen", erzählte unser Freund und Kollege in seinem letzten Interview im November 2014. Zwei Monate später war er tot.

Die letzten Monate seines Lebens widmete der Aufdeckerjournalist dem Kampf für ein effektives Nichtraucherschutzgesetz. Mit dem Onkologen Hellmut Samonigg, heute Rektor der Uni Graz, und anderen Medizinern, Ex-Rauchern und Politikern startete er die Initiative "Don't smoke". Die wichtigste Forderung: rauchfreie Lokale. Kurt Kuch war schon tot, als die damalige rot-schwarze Regierung acht Monate später ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie beschloss.

Ein unglaublicher Erfolg für die Zivilgesellschaft, der allerdings zunichte gemacht wurde, bevor er Wirkung zeigte. Als eine ihrer ersten Entscheidungen kippten Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache letztes Jahr das längst beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie. Die FPÖ hatte das vehement gefordert, die ÖVP hatte nachgegeben. Als Antwort starteten Ärztekammer und Krebshilfe das "Don't smoke"-Volksbegehren für den Nichtraucherschutz. Fast 900.000 Menschen haben es unterschrieben. Wieder: Ein unglaublicher Erfolg für die Initiatoren von "Don't smoke".

Die Reaktion der aktuellen Regierung: kleinlaute Glückwünsche, aber kein Gedanke daran, Konsequenzen zu ziehen. Das macht das Raucherthema für diese Regierung zu einer gefährlichen Frage der Glaubwürdigkeit. Denn sowohl Sebastian Kurz als auch Heinz-Christian Strache gaben sich - bevor sie an der Macht waren -als Verfechter der direkten Demokratie und forderten, dass Volksbegehren mit weit weniger Unterschriften automatisch in einer verbindlichen Volksabstimmung resultieren. Und beide Parteien sind wegen des Versprechens gewählt worden, alte Strukturen aufzubrechen. Tatsächlich ist in Österreich keine der Forderungen der vier erfolgreichsten Volksbegehren umgesetzt worden: Das Konferenzzentrum und das Atomkraftwerk Temelin wurden gebaut, die Fristenlösung nicht abgeschafft, Gentechnik nicht verboten. Das könnte diesmal anders sein. Wenn die Regierung ihr Versprechen, den Volkswillen ernst zu nehmen, hält und verbindlich über rauchfreie Lokale abstimmen lässt.

Kurt Kuch suchte nach seiner Krebsdiagnose nach Ursachen und gestand sich eine Mitverantwortung ein. Das machte ihn glaubwürdig in seinem Kampf für den Nichtraucherschutz und zu einem starken Vorbild für andere. Allenfalls auch für Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.



Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: dolna.veronika@news.at