Er füllt ganze Stadien, verbreitet gute Stimmung und kann sich vor Fans kaum retten. Andreas Gabalier zählt zu den erfolgreichsten Musikern des Landes. Sein Single-Dasein muss ebenso aufregend sein. Falsch gedacht! Der Musiker sucht privat nach Ruhe statt durchzechnten Nächten.

Rund sieben Wochen ist die Trennung zwischen Schlager-Star Andreas Gabalier und Moderatorin Silivia Schneider inzwischen her. Im Bild-Plus Interview berichtet der Musiker, wie sich sein Single-Leben derzeit gestaltet und warum er noch nicht bereit für eine neue Liebe ist.

» Ich bin auch nicht auf der Suche nach einer neuen Frau «

"Es liegt mir fern, jetzt ein Lotterleben zu führen und auf Playboy zu machen mit durchzechten Nächten. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich bin auch nicht auf der Suche nach einer neuen

Zurück in die Studentenbude

Einsam fühle er sich zwar nicht, aber die Freiheit als Single zu genießen liege im eneso fern. Aber was macht der Star dann? Auch darafu gibt er eine Antwort: "Ich verbringe derzeit wieder viel Zeit in meiner alten Studentenbude in Graz, die ich bis heute nicht aufgegeben habe. In der Wohnung habe ich mir gerade eine Zigarrenecke eingerichtet, in der ich mit alten Freunde lustige Abende verbringe.“

Kontakt zu Silivia Schneider besteht

Übrigens: Der Kontakt zu Ex-Freundin Siliva Schneider besteht nach wie vor. "Natürlich hört man sich hin und wieder", sagt er. Es gäbe ja keinen Grund der dagegen spricht. "Wir sind ja im Guten auseinandergegangen. Dafür schätze ich Silvia sehr." Gabalier betont erneut, was für eine großartige Frau Silivia sei. Und er fände es generell schlimm, wenn Paare nach Trennungen nur noch aufeinander einhacken. Schöne Worte, die sich wohl jede Frau von ihrem Ex-Freund wünscht.