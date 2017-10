Vogelschlag stoppte Boeing 777 der AUA

Vogelschlag hat eine Boeing 777 der AUA am Wochenende in Los Angeles gezwungen, auf dem Boden zu bleiben. Laut dem Luftfahrtportal "Austrian Wings" flog die Maschine als Kurs OS 081 am Freitag von Wien nach Los Angeles. Der Rückflug als OS 082 musste am Freitag allerdings gestrichen werden.

Die Maschine wurde von Technikern in den USA am rechten Triebwerk repariert. Neben der OS 082 am Freitag wurde auch die OS 081 am Samstag gestrichen. Die Passagiere wurden großteils umgebucht.