Für die 21 Krauskopfpelikane im Tiergarten Schönbrunn gab es keine Rettung: Sie hatten sich mit dem letalen Subtypus H5N8 der aviären Influenza ("Vogelgrippe") angesteckt und mussten getötet werden. Bis zu vierzig Lebensjahre lang hätten sich die Wiener Repräsentanten einer in freier Natur vom Aussterben bedrohten Spezies der Geborgenheit ihres Geheges erfreuen können. Doch gegen die Geflügelpest halfen keine Schutzmaßnahmen. Schon im Dezember, als der Ausbruch der Vogelgrippe in Österreich seine ersten Opfer gefordert hatte, brachte man in Schönbrunn die Vögel in Sicherheit. Für die Pelikane wurde ein Zelt errichtet, um den Kontakt zu möglicherweise infizierten Wildvögeln, die sich oft an ihrem Teich aufhalten, zu verhindern. Weshalb sie dennoch Opfer dieser tödlichen Form der Vogelgrippe wurden, konnte noch nicht eruiert werden. Für die restliche Vogelpopulation gelten daher weiterhin höchste Schutzmaßnahmen. Flamingos etwa müssen im Winterquartier bleiben. Das Vogel-und das Wüstenhaus bleiben bis auf Weiteres für Besucher geschlossen.

Dennoch ist der Tiergarten Schönbrunn nicht verwaist, denn Besucher brauchen weder Ansteckung noch Übertragung der Viren auf eigene Vögel zu Hause zu befürchten. Das ehemalige Pelikangehege sei fachgerecht von der Stadt Wien desinfiziert worden, erklärt Tiergarten-Sprecherin Johanna Bukovsky.

In Europa sind seit November vorigen Jahres 28 Länder von der Vogelgrippe betroffen. In Österreich gilt seit 10. Jänner für alle Arten von Geflügel Stallpflicht. Die Übertragung des tödlichen Virus kann durch Kot, aber möglicherweise auch durch Staubpartikel erfolgen.

Wer Hühner, Enten, Gänse oder andere Arten von Geflügel im Garten hält, muss die Stallpflicht bedingungslos einhalten, wenn er das Leben seiner gefiederten Freunde nicht gefährden will. Michael Hess, Professor an der veterinärmedizinischen Universität Wien, erklärt: "Durch die Stallpflicht schützen wir die Tiere."

Wann die Aufhebung erfolgt, lässt sich noch nicht prognostizieren. Steigende Temperaturen bringen jedoch ein Ende der Verordnung in Sicht. Untersuchungen der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit) haben ergeben, dass Hitze und UV-Strahlen die Ansteckungsgefahr durch die Viren eliminieren.

Bis es so weit ist, gilt aber für alles, was Flügel hat, absoluter Hausarrest.

