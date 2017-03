Seit 10. Jänner gilt für alle Spezies von Geflügel Stallpflicht. Denn seither herrscht die traurige Gewissheit: Die in 18 Ländern Europas grassierende Vogelgrippe hat auch Österreich erreicht. In Salzburg, in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland erlagen bereits mehrere Schwäne und eine Reiherente dem Subtypus H5N8 der aviären Influenza. So nennt man die derzeit um sich greifende Form der Vogelgrippe, der allein im deutschen Hessen bereits 230.000 Tiere in Geflügelzuchten zum Opfer gefallen sind.

Anders als Wild-und Wasservögel oder Geflügel sind Tauben und Singvögel kaum von der aviären Influenza gefährdet, wie die AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit) angibt. Ob auch Menschen und Säugetiere an der Vogelgrippe erkranken können, kommt auf den Typus der aviären Influenza an. H5N8 bedroht nach derzeitigem Stand der Forschung nur die Spezies Geflügel.

Übertragen wird die Krankheit durch Kot und Speichel infizierter Tiere. Die Inkubationszeit kann zwei bis drei Tage betragen. Symptome sind Atembeschwerden, Durchfall und Blutungen an den Kammspitzen.

Den besten Schutz davor bietet der Stall. Daher ist Stallhaltung auch für Vögel, die im Garten leben, etwa Laufenten, unabdingbar. Halten sich diese im Freien auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Exkrementen von Wildvögeln in Berührung kommen, sehr hoch. Denn bei tiefen Temperaturen finden Wildvögel oft nicht genug Nahrung und suchen die Nähe zu den Futterplätzen ihrer domestizierten Artgenossen. Der Kontakt zu Wildvögeln sollte vollkommen unterbunden werden, erklärt Michael Hess, Professor an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Auch wenn das Protestgeschnatter noch so laut ertönt, sollte kein Risiko eingegangen werden. Freigänge sind den gefiederten Gartenbewohnern nur in einem vollkommen lückenlos abgedeckten Gehege zu gewähren. Wenn Ausscheidungen von Wildvögeln ins Gehege gelangen, ist die Gefahr, dass das häusliche Geflügel infiziert wird, sehr hoch.

Tierpolitisch scheinbar korrekt agierende Konsumenten, die sich darüber entrüsten, dass ob der Stallpflicht eine Zeit lang keine Freilandeier zu bekommen sind, disqualifizieren sich als Tierschützer selbst. Hess betont: "Die Stallpflicht dient einzig dem Tierschutz." Und der ist jetzt gefordert.

Information: www.ages.at und www.vetmeduni.ac.at