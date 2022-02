VÖP will ORF-Inhalte und gemeinsamen Radio-Player

Der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) befürchtet, der private Rundfunksektor könnte mangels Reglementierung zwischen internationalen Plattformen und dem ORF zerrieben werden. Gespannt ist der Privatsender-Verband, an welchen Schrauben die zuständige Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) drehen wird. Was aus VÖP-Sicht passieren sollte, sagten VÖP-Präsident Christian Stögmüller und VÖP-Geschäftsführerin Corinna Drumm in Interviews mit "Der Standard" und "Horizont".

So erwartet sich der Verband, dass bei der geplanten ORF-Digitalnovelle der gesamte Medienstandort mitgedacht werde. Der Wunsch des ORF, Inhalte online-only produzieren zu dürfen, sei ein "Unding", weil es letztlich zu einer totalen Dominanz des öffentlich-rechtlichen Medienunternehmens im digitalen Markt führen würde, so Stögmüller im Branchenmedium "Horizont". Sollte der ORF mehr Freiheiten im digitalen Raum erhalten, dann bräuchte es etwa mehr Werbebeschränkungen für das größte Medienunternehmen des Landes.

Auch teils bereits existenten Angeboten des ORF in diversen sozialen Medien steht der VÖP skeptisch gegenüber. So prüfe man gerade die "ZiB Tiktok" auf ihre rechtliche Zulässigkeit. Die Frage sei, ob es sich dabei um ein legitimes sendungsbegleitendes Angebot oder ein bisher unerlaubtes Online-only-Angebot handle, so Stögmüller. Wenn der ORF aber gebührenfinanzierte Inhalte auf internationale Plattformen stelle und diese damit unterstützt, um mehr und anderes Publikum zu erreichen, dann sei nicht einzusehen, warum man diese Inhalte nicht auch österreichischen privaten Medienplattformen gebe, die ein gesichertes Qualitätsumfeld böten, meinte Drumm. Das sei eine "Mindestforderung" in Bezug auf die Digitalentwicklung.

In Hinblick auf die wohl heuer erstmals auszuschüttende Medien-Digitalisierungsförderung hielten Stögmüller und Drumm fest, dass diese "essenziell" für die Privatsender sei, um die finanzielle Power für die digitale Transformation zu haben. Auf bis zu 50 Prozent der dabei ausgeschütteten Fördergelder hofft der VÖP für den Privatrundfunksektor. Im ersten Auszahlungsjahr werden 54 Mio. Euro an Medien, die sich um eine Transformation ins Digitale bemühen, fließen. Bis 2027 sind dann jeweils 20 Mio. Euro fixiert.

Stögmüller und Drumm stellten auch einen gemeinsamen Radio-Streamingplayer mit dem ORF in Aussicht. Derartiges gebe es bereits in allen europäischen Ländern, wobei bis auf Österreich überall auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk eingebunden sei. Man sei guter Dinge, dass man mit dem ORF, mit dem man sich in Gesprächen befinde, eine Lösung finde. Es bestehe die Bemühung, dass er noch heuer realisiert werden könnte.