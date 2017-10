Stars des Himmels

Der Himmel verdunkelt sich jäh, ein wunderliches Rauschen ertönt, bricht ab und verwandelt sich in flirrendes Gezwitscher. Hunderte Vogelkehlen tschilpen im Fortissimo.

Stare haben sich auf dem Holunderstrauch im Garten niedergelassen, um ihr Mittagsmahl zu halten. Die schwarzen, reifen Beeren gehören in den warmen Augustwochen zur bevorzugten Nahrung der Singvögel. Formieren sie sich in Schwärmen, bereiten sie dem Betrachter ein prachtvolles Naturschauspiel. Doch das ist selten geworden: Jahrzehntelang galt der Star als eine der stärksten Bedrohungen für den Weinbau. Nun aber ist der Sturnus vulgaris, wie Ornithologen ihn bezeichnen, selbst bedroht.

Deshalb hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) den Star zum "Vogel des Jahres 2018" gekürt. Vor allem im Bodenseegebiet sind die Bestände drastisch zurückgegangen.

Schuld ist, wie immer, der Mensch. Als die Stare in den Siebzigerjahren nur noch als Bedrohung für Weinkulturen gesehen wurden, begann man, sie auszurotten, schreibt der Ornithologe Peter Berthold in seinem informativen Buch "Unsere Vögel" (Ullstein, 24,70 Euro). Man sprengte Brutplätze mit Dynamit in die Luft oder verjagte die Vögel mit kleinen Motorflugzeugen von den Weingärten wie im Burgenland.

Das geschieht jetzt dankenswerterweise nicht mehr. "Effi zienten Schutz für die Reben bieten Netze, die man über die Pflanzen spannt", erklärt Gábor Wichmann von Vogelschutzorganisation Birdlife in Österreich.

Der Star aber ist keineswegs nur ein Weinräuber. Im Frühjahr ernährt er sich vornehmlich von Käfern und Würmern. Damit reduziert er jene Populationen von Insekten, die unsere Blumen und Gemüsepflanzen bedrohen.

"Der Star gehört zu den Kurzstreckenziehern", erklärt Wichmann. Das heißt, er zieht während der Wintermonate in den Mittelmeerraum, kehrt aber bei günstiger Witterung schon im Februar in unsere Gegenden zurück, um zu nisten. Wer natürliche Helfer bei der Schädlingsbekämpfung engagieren will, sollte daher bereits im Februar Nistkästen bereitstellen, sofern kein alter Baumbestand vorhanden ist.

Zudem ist der Star ein begnadeter Künstler, der besonders in der Paarungszeit im Frühjahr als Stimmenimitator anderer Singvögel seine Partnerinnen betört. Und mit Sicherheit nicht nur diese.

Information: www.birdlife.at

