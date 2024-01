Vizemeister Sturm holt leihweise tschechischen Keeper Jaros

Fußball-Vizemeister Sturm Graz hat einen Ersatz für seinen am Kreuzband operierten Stammtormann Kjell Scherpen gefunden. Die Grazer gaben am Dienstag die Verpflichtung des 22-jährigen Vítězslav Jaroš bekannt. Der Tscheche kommt von Liverpool und hat einen bis zum kommenden Sommer gültigen Leihvertrag. Jaroš ist ehemaliger U21-Teamspieler seines Landes und war zuletzt für Liverpools U21 in der Premier League II sowie in der League Two aktiv.

"Nach der schweren Verletzung und OP von Kjell Scherpen war klar, dass wir unser Torhüterteam für das Frühjahr nochmals ergänzen wollen", sagte Sturms Geschäftsführer Sport, Andreas Schicker. "Vítězslav Jaroš hat unter anderem die U21-Europameisterschaft als Stammspieler bestritten, mit ihm konnten wir schnell eine hervorragende Lösung finden. Wir sind überzeugt, dass er uns im Frühjahr - wo wir in allen drei Bewerben noch große Ziele haben - weiterhelfen wird." Jaroš stand im Herbst auch dreimal im Europa-League-Kader der ersten Liverpooler Mannschaft.

Der 1,90 m große Keeper wird im Sturm-Kurztrainingslager in Catez am (heutigen) Dienstag schon mittrainieren. "Der SK Sturm hat sich international einen Namen gemacht und im letzten Jahr bewiesen, dass junge Tormänner auf ihren Leihen hier Spielpraxis auf hohem Niveau bekommen und sich hervorragend weiterentwickeln können", sagte der Schlussmann. "Ich will dem Team helfen, die Ziele national wie international zu erreichen." Mit Arthur Okonkwo von Arsenal hatte Sturm vor Scherpen schon einen Goalie leihweise aus England engagiert.