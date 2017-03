Alle diejenigen, die Kinder haben und von Zuhause aus arbeiten müssen, kennen das Problem: Man wird ständig wegen irgendetwas unterbrochen, die Konzentration zu halten, scheint unmöglich. Ein Vater brachte nun den lustigsten Beweis dafür. Seine Kinder störten ihn nonchalant bei der Arbeit - nur blöd, dass er dabei gerade live für das Fernsehen gefilmt wurde ...

Professor Robert Kelly ist Politikwissenschaftler. Von seinem Arbeitszimmer aus, gab er dem britischen Nachrichendienst BBC ein Interview über den ehemaligen südkoreanischen Präsidenten Park Geun-hye. Soweit, so langweilig. Wäre da nicht ein kleiner fröhlicher Zwerg, der lustig die Arme schwingend durch die Tür im Hintergrund hereinspaziert kommt und sich neben seinen Vater stellt. Sich entschuldigend, drängt Kelly das Kleinkind sanft zurück, ohne den Blick von der Kamera zu wenden und weiterzusprechen.

Als wäre die Szene nicht Sketch tauglich genug, folgt wenige Sekunden später ein weiteres kleineres Kind in einem Gehstall seinem Geschwisterchen ins Zimmer. Dann stürmt eine panische Frau den Raum und versucht die Kids so schnell wie möglich heraus zu bugsieren. Und so sehr sie sich bemüht, sich dabei unsichtbar zu machen, der Zuseher bekommt jede ihrer Bewegungen dabei mit. Highlight: Am Ende schließt die asiatisch aussehende Frau noch auf Knien die Türe, nachdem die Kinder längst draußen sind.

Rassismus-Vorwurf: Warum glauben alle, Frau ist die Nanny?

Die Nachrichtenseite Time.com schrieb: "Die Szene erreicht seinen Höhepunkt, als die Nanny hineinplatzt und in cartoonartiger Unschärfe die Kinder hinausbefördert". Das Problem: Bei der Frau handelt es sich nicht um das Kindermädchen, sondern um Kellys Ehefrau Jung-a Kim. Das löste eine Diskussion aus: Wie kommt es, dass manche automatisch annehmen, bei der Frau handle es sich nicht um die Mutter der Kinder, sondern um deren Nanny?

In sozialen Medien gingen einige soweit zu sagen, dass es sich dabei um systematischen Rassismus handle. Manche meinten, die Frau sähe panisch aus, als hätte sie Angst um ihren Job, deshalb die Vermutung, dass es sich um die Nanny handele. Andere meinten: Schubladendenken - eine asiatisch aussehende Frau im Haus eines weißen Mannes würde automatisch als dessen Angestellte gesehen. Eine Stereotypendenken, dass 2017 nicht mehr angemessen sei. Was denken Sie?