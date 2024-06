Villa Beer öffnet 2025 nach Sanierung für die Öffentlichkeit

Die in der Nähe von Schloss Schönbrunn gelegene Villa Beer soll ab 2025 anlässlich des 140. Geburtstags des Architekten Josef Frank öffentlich zugänglich werden. Im Fokus des künftigen Hausmuseums stehe die Vermittlung der Architektur des 1929 bis 1930 errichteten Wohnhauses, wie es am Montag in einer Aussendung der Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hieß. Die Stadt Wien unterstützt die Pläne der gemeinnützigen Villa Beer Foundation mit 200.000 Euro.

Bei dem viergeschossigen Bau handle es sich um "ein architektonisches Juwel der Wiener Moderne und Baudenkmal von internationaler Bedeutung", das derzeit einer grundlegenden Restaurierung und Sanierung unterzogen wird. Frank habe die Villa nach seinem Ideal eines Hauses - "wie eine Stadt, durch die man frei flaniert" - geplant. Auch der zeitgeschichtliche Kontext werde im künftigen Museum einen zentralen Stellenwert einnehmen: Aufgearbeitet und präsentiert werden sollen die Biografien der Architekten und der Bauherrenfamilie Beer, deren Lebensläufe stellvertretend für jene zahleichen in den 1930 zur Emigration gezwungenen Wiener Jüdinnen und Juden stünden.

Für Kaup-Hasler sei es "eine Selbstverständlichkeit, dieses private Projekt von Seiten der öffentlichen Hand zu unterstützen, denn es ist auch im Hinblick auf wichtige zeithistorische Forschung, die Vermittlungsarbeit und geplante Forschungskooperationen von Bedeutung". Lothar Trierenberg, Geschäftsführer der Villa Beer Foundation, hatte das vom Verfall bedrohte Haus 2021 gekauft. Er freut sich über die Schaffung eines "Lern- und Lehrorts für Architektur wie auch für die vielschichtige Geschichte der Zwischenkriegszeit".

(S E R V I C E - )