Superguppy vor 12 h

wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, Herr van der Bellen. Es geht nicht an, dass eine Führungskraft weder in der Privatwirtschaft noch in der Politik so trunken öffentlich auftritt. Das bedeutet, dass Herr Junker auch während seiner Arbeit trinkt und somit seinen Job nicht verantwortungsvoll erledigen kann. Geht gar nicht.