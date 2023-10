Vierter Konvoi mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

In kleinen Schritten kommen weiter Hilfsgüter zur notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen. Güter eines Konvois aus ursprünglich 20 Lastwagen trafen am Mittwoch in dem abgeriegelten Küstenstreifen ein, wie ein Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte. "Wir haben heute acht Lastwagen erhalten und in den vergangenen drei Tagen 54." Die zwölf übrigen Laster werden laut Ägypten am weiter südlich gelegenen Grenzübergang Auja noch kontrolliert.

Auch diese Güter sollten dann über den Grenzübergang Rafah zum UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA kommen. Die Lastwagen hätten Arzneimittel, Säuglingsmilch und Trinkwasser geladen, sagte Khalid Sajid, Leiter des Ägyptischen Roten Halbmonds. Auch ein fünfter Konvoi von Hilfslieferungen habe sich am Mittwoch in Bewegung gesetzt.

Nach dem brutalen Terrorangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel am 7. Oktober kamen zunächst zwei Wochen gar keine Hilfsgüter in das dicht besiedelte Küstengebiet. Erst am Samstag begannen erste Lieferungen. Den Vereinten Nationen zufolge wären für eine Versorgung der gut 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen Ladungen von hundert Lastwagen täglich nötig.

Die Hilfsgüter werden von Ägypten, anderen Ländern sowie internationalen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt. Sie kommen zunächst zum Flughafen der ägyptischen Küstenstadt Al-Arish, wo sie nach dem Empfang teils in Lagerhäuser gebracht werden. Dort hat sich eine große Menge an Hilfsgütern aufgestaut, weil Israel bisher nur begrenzten Lieferungen zugestimmt hat.

Der Grenzübergang Rafah, der den Nord-Sinai in Ägypten vom Gazastreifen trennt, ist aktuell der einzige Weg zur Lieferung von Hilfsgütern. Die Güter des vierten Konvois wurden über den weiter südlich gelegenen Ort Auja zum israelischen Grenzübergang Nitzana gebracht und dort kontrolliert.

Dringend benötigter Treibstoff wurde nach UNO-Angaben seit Kriegsbeginn nicht in den Gazastreifen gebracht. Die UNO und andere Hilfsorganisationen schlagen Alarm, weil Treibstoff dringend zum Betrieb von Stromgeneratoren in Krankenhäusern benötigt wird. Israel hat die Sorge, die islamistische Hamas könnte den Treibstoff für ihre Ziele nutzen.

"Wenn wir nicht schnell Treibstoff bekommen, werden wir gezwungen sein, unsere Tätigkeit im Gazastreifen einzustellen", erklärte das UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA). Nach UN-Angaben ist der von ihr für den Gazastreifen geforderte Treibstoff insbesondere für den Betrieb von Generatoren in Krankenhäusern sowie zum LKW-Transport von Hilfsgütern nötig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, mittlerweile seien sechs Krankenhäuser im Gazastreifen wegen Treibstoffmangels geschlossen. Deshalb seien unter anderem 2.000 Krebspatienten, 1.000 Dialysepatienten und 130 Frühgeborene zunehmend gefährdet.

"Wir haben mehrere Verletzte ohne Anästhesie operiert", berichtete der Chirurg Ahmad Abdul Hadi vom Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens einem AFP-Reporter. Laut dem Leiter des Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, Mohammed Abu Selmeja, sind "zehn Krankenhäuser bereits außer Betrieb". Zudem seien "mehr als 90 Prozent der Medikamente" aufgebraucht.