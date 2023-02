Vierte Staffel von Amazon-Comedyserie "LOL" steht

Für die vierte Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" sind nun auch die letzten Namen bekannt geworden. Joko Winterscheidt sei erstmals Teil des Formats und Max Giermann zum dritten Mal, teilte der Amazon-Dienst Prime Video am Donnerstag mit. Ebenfalls zum dritten Mal ist Kurt Krömer dabei, zum zweiten Mal machen Martina Hill und Hazel Brugger mit. Bei der Comedysendung geht es darum, sechs Stunden unter keinen Umständen zu lachen. Gastgeber ist Michael Bully Herbig.

Weitere Teilnehmer der neuen Staffel sind Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Michael Mittermeier, Jan van Weyde und Elton. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnete Show in sechs Teilen soll im April verfügbar werden.

Das Format, das es auch in anderen Ländern gibt, ging in Deutschland erstmals im April 2021 an den Start. Das Konzept: Eine Reihe von Entertainern und Comedians versucht über mehrere Stunden, sich in einem Studio gegenseitig zum Lachen zu bringen. Es gewinnt derjenige Kandidat, der nicht lacht. Die Gewinner der ersten drei Staffeln waren Max Giermann, Torsten Sträter und Anke Engelke. Die Veröffentlichung des dritten Durchgangs war davon überschattet worden, dass Teilnehmer Mirco Nontschew kurz nach der Aufzeichnung gestorben war.