Vierstöckiges Wohnhaus in Istanbul eingestürzt

Im Istanbuler Stadtteil Beyoglu ist ein vierstöckiges Wohnhaus eingestürzt.

Die Bewohner wurden zuvor in Sicherheit gebracht, wie ein Reporter des Senders CNN Türk am Dienstag berichtete. Ursache für den Einsturz im Viertel Sütlüce sei nach ersten Erkenntnissen ein Erdrutsch an der benachbarten Baustelle. Starker Regen habe das Erdreich unter dem Wohnhaus weggespült.

Auf Bildern war zu sehen, wie vor dem Einsturz Teile des Fundaments frei lagen. Der Bezirksbürgermeister des Stadtteils Beyoglu, Ahmet Misbah Demircan, sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi, das Gebäude sei 1994 erbaut worden und habe keine Genehmigung gehabt. Die Behörden kümmerten sich um die nun wohnungslosen Familien. Meteorologen warnten auch für Mittwoch vor starken Regenfällen in Istanbul.