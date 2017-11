Die Polizei im US-Bundesstaat Utah untersucht den gewaltsamen Tod einer kompletten Familie, die erst im Sommer aus der Schweiz in die USA gezogen war. Ein 45-jähriger Mann wurde am Donnerstag zusammen mit seiner drei Jahre jüngeren Ehefrau und der 16-jährigen Stieftochter sowie dem fünfjährigen Sohn tot in deren Haus in Mapleton aufgefunden, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Die Ermittler vermuteten Mord und Suizid als Todesursachen. Während die Polizei von vier Toten sprach, bestätigte das schweizerische Außenministerium den Tod von drei Schweizern in Utah, wie die Nachrichtenagentur SDA berichtete. Laut dem Polizeichef von Mapleton, John Jackson, war die Familie nach Utah gezogen, weil der Vater dort eine Stelle gefunden hatte.

Ein Nachbar zeigte sich erschüttert: "Ich kann nicht begreifen, was geschehen ist", sagte Doug Allen dem Sender KUTV. "Als ich mit ihm gesprochen habe, gab es keine Anzeichen von Depression - nichts. Es sah so als, als würden sich alle gut verstehen."