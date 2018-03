Vier Verletzte nach Verkehrs-Unfällen in OÖ mit betrunkenen Fahrern

Vier Verletzte haben zwei Alko-Unfälle auf Oberösterreichs Straßen am Freitag und Samstag gefordert. Im Bezirk Eferding kam ein 20-Jähriger mit 1,64 Promille von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Drei Insassen mussten in das Klinikum Wels eingeliefert werden. Im Bezirk Gmunden prallte ein 24-Jähriger mit 0,72 Promille über eine Böschung in drei Metern Höhe gegen einen Baum, teilte die Polizei mit.

In der Nacht auf Samstag war der 20-Jährige aus Wels gemeinsam mit seinen vier Freunden im Alter zwischen 21 und 22 Jahren am Heimweg. In Scharten verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle und stieß gegen eine Böschung.

Am Freitagnachmittag kam der 24-Jährige in Altmünster von der Fahrbahn ab. Das Auto blieb schwerbeschädigt liegen. Der junge Mann wurde in das Salzkammergut-Klinikum nach Gmunden gebracht.