Vier Verletzte bei Unfall in der Obersteiermark

Ein Verkehrsunfall hat am Samstag auf der B320, der Ennstalbundesstraße, vier Verletzte gefordert. Ein Lenker wollte bei Wörschach (Bezirk Liezen) auf die Straße einbiegen und krachte in ein anderes Auto. Ein dritter Wagen fuhr auf die beiden Fahrzeuge auf. Dabei wurden zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt. Die Straße musste laut Polizei in beide Richtungen gesperrt werden.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach dem Zusammenstoß bildete sich ein Stau, dabei kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem aber niemand zu Schaden kam.