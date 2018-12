Vier Tücken beim Hausverkauf

Wer sein Haus oder seine Wohnung verkaufen möchte, hat viel zu tun. Zuerst gilt es, einen realistischen Kaufpreis zu ermitteln, die Unterlagen für den Hausverkauf vorzubereiten, eine Immobilienanzeige zu erstellen, Interessenten durch die vier Wände zu führen und einen passenden Käufer zu finden. Dabei läuft nicht immer alles glatt. Diese vier Tücken sollten Anbieter beim Immobilienverkauf unbedingt vermeiden.

Fallstricke beim Immobilienverkauf vermeiden

Stolpersteine gibt es auf jedem Weg. Wichtig ist, diese rechtzeitig zu erkennen und geschickt zu umgehen. Das gilt besonders für den Hausverkauf, schließlich geht es hier um eine Menge Geld. Diese Fallstricke sollten Immobilienverkäufer auf jeden Fall vermeiden:

1. Unrealistische Preisvorstellung

Eigentümer eines Eigenheims hängen meist an ihrem Haus oder an ihrer Wohnung. Hinzu kommt, dass die Einrichtung der Immobilie für den Verkäufer meist wertvoller ist als für den Käufer, der in der Regel ohnehin eigene Einrichtungsvorstellungen hat. So ist es kaum verwunderlich, dass einige Eigentümer einen zu hohen Preis für ihre Immobilie ansetzen. Wer zu lange an unrealistischen Preisvorstellungen festhält, läuft Gefahr, am Ende weniger zu bekommen als auf dem Markt üblich gewesen wäre. Viele Interessenten verfolgen auf den einschlägigen Immobilienportalen per Suchauftrag die Preisentwicklung der Immobilien. Wird eine zu teure Immobilie eingestellt, bekommt sie kaum Anfragen. Dann geht der Eigentümer etwas mit dem Preis runter – vergeblich. Einige Zeit später senkt er den Verkaufspreis nochmal. Statt nun eine Anfrage zu stellen, vermuten Immobiliensuchende dann oft, dass andere Suchende bei der Besichtigung einen Haken entdeckt haben, weil die Immobilie ganz offensichtlich trotz mehrmaliger Preissenkung nicht verkauft wird.

Wer seine Wohnung oder sein Haus verkaufen möchte, sollte zuerst einem Profi den auf dem Markt erzielbaren Wert ermitteln lassen. So gehen Eigentümer sicher, dass sie ihre Immobilie zu einem realistischen Preis in den gängigen Portalen anbieten. Eine andere Möglichkeit wäre, generell einen Immobilienmakler mit dem Verkauf zu beauftragen.

2. Unrentable Modernisierungen

Eine Solaranlage, ein neues Bad, barrierefreie Umbauten oder eine Fassadendämmung sind zwar gute Argumente für ein Verkaufsgespräch, doch nicht immer lohnen sich diese Maßnahmen, um den Wiederverkaufswert zu steigern. Eigentümer sollten Modernisierungen gut kalkulieren. Energiesparende Modernisierungen lohnen sich meist nur, wenn Eigentümer den Wohnwert für sich selbst steigern möchten. Denn: Meistens sind die Kosten höher als der erzielbare Preisaufschlag beim Hausverkauf.

Anders sieht es bei den Instandhaltungsmaßnahmen aus: Heizung, Dach, Fenster und Fassade müssen intakt sein, denn Schäden entwerten die Immobilie überproportional. Immobilieneigentümer sollten auch Heizanlage und Elektrik nicht überaltern lassen, damit sie bei einem Wohnungs- oder Hausverkauf einen guten Preis erzielen.

3. Verschwiegene Mängel

Bei einem Privatverkauf werden Gewährleistungsansprüche in der Regel zumindest zum Teil ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass Verkäufer Mängel verschweigen dürfen. Wer einen Mangel verschweigt oder gar vertuscht, kommt seiner Aufklärungspflicht nicht nach. Der Immobilienkäufer kann dann den Kaufvertrag anfechten oder Schadenersatz einfordern.

Um als Verkäufer einen Beweis zu haben, dass man den Käufer über die Mängel der Immobilie aufgeklärt hat, sollte neben der genauen Bezeichnung und Beschreibung des Vertragsgegenstands auch eine Auflistung der Mängel der Immobilie im Kaufvertrag aufgenommen werden. So wissen beide Parteien genau, worauf sie sich einlassen.

4. Steuern auf den Gewinn beim Hausverkauf

Eigentümer, die eine Immobilie verkaufen, sind oftmals überrascht, dass sie auf den erzielten Gewinn Steuern zahlen müssen. Der Steuersatz kann hierbei bis zu 30 Prozent betragen. Wie hoch die Immobilienertragssteuer tatsächlich ist, kommt auf das Erwerbsdatum des Grundstücks an. Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen.

Es gibt aber auch Ausnahmen von der Immobilienertragssteuer: Handelt es sich bei der Verkaufsimmobilie um den Hauptwohnsitz des Steuerpflichtigen, ist der Immobilienverkauf steuerfrei. Dazu muss der Eigentümer seit der Anschaffung und bis zum Verkauf mindestens zwei Jahre durchgehend darin gewohnt haben oder die Immobilie innerhalb der letzten zehn Jahre mindestens fünf Jahre am Stück als Hauptwohnsitz genutzt haben. Zudem werden auch Gewinne aus dem Verkauf eines selbst gebauten Hauses nicht besteuert. Solange der Eigentümer das Risiko allfälliger Kostenüberschreitungen getragen hat, darf sogar eine Baufirma zur Herstellung beauftragt worden sein. Hat der Eigentümer allerdings das selbst hergestellte Haus innerhalb der letzten zehn Jahre vermietet , muss er die Steuer auf den Veräußerungsgewinn bezahlen – zumindest für den Teil des Hauses, der vermietet wurde.

Im Rahmen eines Flurbereinigungs-, Zusammenlegungs- und Baulandumlegungsverfahrens sind Tauschvorgänge ebenfalls steuerfrei, genauso auch Veräußerungen zur Verhinderung oder im Zuge eines behördlichen Eingriffs wie einer Enteignung.

Home Staging für einen besseren Verkaufspreis

Wer die Tücken des Hausverkaufs kennt, hat sehr gute Chancen, seine Immobilie gewinnbringend zu verkaufen. Zudem können Eigentümer ihren Verkaufserlös sogar zusätzlich verbessern – ohne viel Geld investieren zu müssen: Home Staging heißen hier die Zauberworte. Kaufinteressenten brauchen viel Fantasie, um sich abgewohnte Häuser frisch renoviert vorzustellen. Verschönern Eigentümer Ihre Immobilie allerdings mit einer hellen Farbe an den Wänden, neuen Fußleisten, einem freundlichen Vorhang an den Fenstern und einem Blumenstrauß auf dem Tisch, wirkt die Immobilie gleich viel hochwertiger. Ist der erste Eindruck bei der Immobilienbesichtigung positiv, sind Interessenten in der Regel bereit, mehr Geld auszugeben als für eine abgewohnte Immobilie – und zwar deutlich mehr als die Renovierung kostet.