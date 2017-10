Bei einer Explosion in einer Ölraffinerie im Westen der Türkei sind am Mittwoch mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall in einer Raffinerie des Ölkonzerns Tüpras in der Provinz Izmir verletzt, wie ein Behördenvertreter des Bezirks Aliaga, Bayram Yilmaz, sagte. Einen Angriff schloss er aus.

Laut einer Mitteilung von Tüpras ereignete sich die Explosion bei Instandsetzungsarbeiten an einem Tank. Tüpras ist der größte Industriekonzern der Türkei.