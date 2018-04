Vier Skitourenfahrer starben in der Schweiz bei Kälteeinbruch

14 Skitourenfahrer sind am Sonntag oberhalb von Arolla in der französischen Schweiz in eine Schlechtwetterfront geraten und mussten die Nacht im Freien verbringen. Dabei starben vier von ihnen. Fünf sind in kritischem Zustand, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie mussten die Nacht bei eisiger Kälte unter freiem Himmel verbringen, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag berichtete. Der Gruppe gehörten Deutsche, Italiener und Franzosen an. Die Todesopfer müssten noch identifiziert werden.