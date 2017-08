Vier Kinder bei Auffahrunfall in Tirol verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Tiroler Straße (B171) in Hall sind am Montag vier Kinder verletzt worden. Laut Polizei prallte das Auto, gelenkt von einer 33-jährigen Einheimischen, in das Heck eines Abschleppfahrzeuges, das an einem Schutzweg angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Abschleppwagen mehrere Meter nach vorne geschoben und im Auto alle Airbags ausgelöst.

Die vier Kinder im Alter von zwei, sechs, sieben und acht Jahren wurden zur Behandlung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die 33-Jährige wurde laut Polizei im Krankenhaus Hall behandelt. Das Auto der Tirolerin musste schwerbeschädigt abgeschleppt werden.