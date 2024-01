Viele Medienmanager erwarten kaum Erlöse aus KI-Lizenzen

Viele Medienmanager erwarten sich von der Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) einen Vorteil - speziell in den Bereichen Nachrichtenautomatisierung (56 Prozent) und Empfehlungen (37 Prozent). Das geht aus der am Dienstag präsentierten Studie "Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2024" des Reuters Institute for the Study of Journalism hervor.

Befragt wurden 314 Personen in führenden Medienpositionen aus 56 Ländern. Fast die Hälfte der Befragten rechnet aber damit, dass sich aus Lizenzverträgen mit KI-Plattformen nur wenig Geld machen lässt. Sorge bereitet fast zwei Drittel der Umfrageteilnehmer, dass immer weniger Leute von sozialen Plattformen wie Facebook (Rückgang 2023: 48 Prozent) und X (Rückgang 2023: 27 Prozent) auf die eigenen Nachrichtenseiten geleitet werden. Deshalb kündigten 77 Prozent der Befragten an, sich stärker auf die eigenen Webseiten zu fokussieren und weniger auf die Bespielung anderer Plattformen. Wenn Drittplattformen in Betracht gezogen werden, dann wollen viele mehr Ressourcen etwa in WhatsApp und TikTok stecken.

Rund die Hälfte zeigt sich mit Blick auf 2024 optimistisch. Sorge bereitet aber zunehmende Nachrichtenvermeidung. Um diesem Trend entgegenzutreten, wollen die Befragten auf die bessere Erklärung komplexer Zusammenhänge (67 Prozent), lösungsorientierten Journalismus (44 Prozent) und mehr inspirierende Geschichten (43 Prozent) setzen.

