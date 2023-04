Viele Jugendliche und NGOs bei Krönung von Charles

Zur Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla sind Hunderte Vertreterinnen und Vertreter gemeinnütziger Vereine und viele junge Menschen eingeladen. Bei der offiziellen Zeremonie in der Westminster Abbey am 6. Mai werden neben etlichen royalen und Staatsgästen mehr als 850 Organisationen und Vereine einen Platz in der Kathedrale bekommen, wie das Königshaus am Samstag mitteilte.

Außerdem sind viele Bürger eingeladen, die Träger einer sogenannten British-Empire-Medaille sind, weil sie sich ehrenamtlich durch besondere Leistungen für die Gemeinschaft verdient gemacht haben - zum Beispiel während der Lockdowns in der Corona-Pandemie. Dazu gehört etwa der 13-jährige Max aus der Grafschaft Devon, der im Corona-Lockdown entschied, im Garten seiner Familie zu campen und damit Spenden für ein Hospiz zu sammeln. Mittlerweile schläft er seit rund drei Jahren im Garten und hat mehr als 600.000 Pfund (aktuell 685.753,47 Euro) an Spenden gesammelt.

Außerdem hat das Königspaar 400 Jugendliche eingeladen, die Organisationen angehören, die König Charles und Queen Camilla selbst unterstützen oder ins Leben gerufen haben - wie etwa der Prince's Trust, der National Literacy Trust oder verschiedene Pfadfindergruppen. Diese jungen Gäste dürfen die Zeremonie in der Kirche St. Margaret's neben der Westminster Abbey verfolgen, wohin diese übertragen werden soll. Danach haben die Gäste einen guten Blick auf die Krönungsprozession, wenn Charles (74), Camilla (75) und ihre Gäste aus der Kirche ausziehen.