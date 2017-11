Am heutigen Dienstag, den 7. November, erscheint eine neue Xbox offiziell im Handel. Die neue Hardware von Microsoft trägt den Namen "Xbox One X" und verspricht die derzeit leistungsstärkste Konsole auf dem Markt zu sein. Aber wofür braucht man das? Wer profitiert davon? Wieviel kostet der Spaß? Das und mehr in den folgenden Fragen und Antworten.

Was kann die Xbox One X?

Die Xbox One X ist quasi die getunte Version der Xbox One (und Xbox One S). Auch wenn sie das kleinste Modell der Xbox-Familie darstellt, ist es mit Abstand das leistungsstärkste. Es überflügelt technisch damit nicht nur die Konsolen aus eigenem Haus, sondern auch deutlich alle bisher erschienenen Modelle der Konkurrenz, darunter beispielweise auch die PlayStation 4 Pro. Zumindest auf dem technischen Datenblatt. Erste Tests zeigen, dass das nicht immer der Fall ist: Nicht alle Entwickler können schon das Potenzial der Konsole ausschöpfen.

Das deutliche Plus an Leistung bietet Spielern grundsätzlich zwei Optionen: Sie können Games auf einem 4K-Fernseher entweder in höher Auflösung spielen oder bei herkömmlicher Auflösung (Full HD) flüssiger und mit höheren Grafikdetails spielen. In wenigen Fällen ist derzeit sogar beides möglich.

© Microsoft Xbox One X: Eine geballte Ladung Technik.

Kleines Plus am Rande: 4K ist für die Xbox One X nicht nur bei Spielen das große Schlagwort. Da in der Konsole ein Ultra-HD-Laufwerk verbaut ist, lassen sich damit auch 4K-Blu-rays abspielen.

Auf xbox.com gibt es eine detaillierte Auflistung der technischen Daten

Für wen lohnt sich die Xbox One X?

Die Xbox One X ist kein Schnäppchen. Die Konsole ist speziell auf eine anspruchsvollere Gruppe von Konsolenspielern zugeschnitten und auch nicht notwendig, um Xbox Spiele spielen zu können. Parallel zur Xbox One X gibt es weiterhin die deutlich kostengünstigere Xbox One S.

Wer bereits einen 4K-tauglichen Fernseher besitzt, profitiert am meisten von der Xbox One X. Diese Kombination holt aus grafischem Standpunkt in Einzelfällen jetzt schon das derzeit Machbare auf Konsolen heraus. Besitzt man bereits ein paar Xbox Spiele, die mittels Download eines Updates aufgewertet werden können, lohnt sich die Anschaffung umso mehr.

© Microsoft Xbox One X: Das kleine Schwarze für Gamer

An einen Full-HD-Fernseher angeschlossen ist die Xbox One X wirklich nur eingefleischten Gamern und Xbox-Fans zu empfehlen. In der Regel sollte für Gelegenheitsspieler eine andere Konsole vollkommen ausreichen. Besitzt man noch gar keine Konsole, kann und sollte man je nach Spielgewohnheiten durchaus auch eine PlayStation 4 oder Nintendo Switch in Betracht ziehen.

Ersetzt die Xbox One X alle anderen Xbox One Modelle?

Nein. Microsoft verspricht nach wie vor, dass jedes Xbox One Spiel auch auf jeder Xbox One Konsole laufen wird - egal wann sie gekauft worden ist. Die Xbox One X ist lediglich die stärkste Version der Xbox-Familie, alle anderen Xbox One Modelle werden aber weiterhin unterstützt. Es gibt keine exklusiven Spiele für das neueste Modell.

Welche Xbox One Spiele laufen auf der X?

Auf der Xbox One X laufen alle Spiele, die auf einer herkömmlichen Xbox One oder Xbox One S auch laufen würden. Das inkludiert die Rückwärtskompatibilität zu einer Auswahl an Xbox 360 und sogar Original Xbox Spielen.

Auf xbox.com gibt es eine vollständige Auflistung abwärtskompatibler Titel

Wieviel kostet die Konsole?

Der unverbindliche Verkaufspreis der Konsole beträgt 499 Euro. Dafür bekommt man das Gerät, einen Controller, Probe-Mitgliedschaften für Xbox Live Gold und Game Pass sowie die nötigen Anschlusskabel für Strom und Fernseher. Das ist zweifelsohne sehr viel Geld. Tatsache ist aber auch, dass man für diese knapp 500 Euro keine Konsole und auch keinen Spiele-PC bekommt, der hinsichtlich Hardware ähnlich stark ist wie die Xbox One X. Der Preis ist hoch, das Preis-Leistungs-Verhältnis aber "fair", wenn man so möchte.

Gibt es unterschiedliche Versionen?

Die Xbox One X gibt es derzeit in zwei Versionen, die sich lediglich optisch unterscheiden. Die "Scorpio Edition" ist eine Hommage an den Projektnamen der Konsole und sticht mit einer anderen Oberflächenmusterung und grünen Schriftzügen an Konsole und Controller hervor. Diese Version war nur kurzfristig vorzubestellen und ist mittlerweile ausverkauft.

Gut, aber aus: Die "Scorpio Edition" der Xbox One X

Die "Standard Edition" ist gänzlich in Schwarz gehalten. Ansonsten unterscheidet sie sich lediglich darin von der "Scorpio Edition", dass kein Standfuß für eine vertikale Aufstellung der Konsole enthalten ist. (Den man aber separat dazukaufen könnte, wenn man unbedingt möchte). Die technischen Spezifikationen sind identisch.

Wird es einen Rabatt oder günstigere Bundles geben?

Laut Microsoft wird es vorerst weder Rabatt auf noch günstigere Bundles für die Xbox One X geben. Besondere Angebote gibt es sehr wohl, allerdings nur in Kombination mit dem günstigeren Xbox One S Modell. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Politik bis ins nächste Jahr hineinziehen wird, besondere Angebote von Händlern ausgeschlossen.

Wie groß ist die Nachfrage? Bekomme ich noch eine Konsole?

Will man Microsoft Glauben schenken, hat sich bislang noch keine Xbox in so kurzer Zeit so schnell verkauft. Marketing-Tricks und -Sprech ist natürlich eine Sache. Die andere die tatsächliche Verfügbarkeit. Fakt ist, dass die "Scorpio Edition" der Konsole tatsächlich relativ schnell ausverkauft war. Und auch die Vorbestellung der "Standard Edition" ist bei Händlern hierzulande mit längerer Wartezeit verbunden.

© Microsoft Unverändert, aber inklusive: Der Goldstandard moderner Controller

Es ist dennoch davon auszugehen, dass man heute Früh mit Glück noch eine Konsole im Fachhandel bekommen könnte. Für all diejenigen, die leer ausgehen sollten, verspricht Microsoft regelmäßigen Nachschub. Albert Penello, Marketingleiter für Xbox-Konsolen, meinte zuletzt in einem Podcast, dass "wöchentlich" neue Chargen ausgeliefert würden, um die erhöhte Nachfrage vor Weihnachten zu befriedigen.