Heimspiel auf Höhenflug

Videospiele sind eine feste Größe in Österreich. Am intensivsten werden Spielkonsolen und PCs genutzt. Aktuelle Trends deuten darauf hin, dass Gaming auf dem Sofa weiterhin hoch im Kurs bleibt.

Super Mario schon einmal halbnackt in Badeshorts gesehen? Wenn die Videospiel-Ikone in ihrem neuen Abenteuer zu karibischen Klängen auf dem Blubberstrand in den Sonnenuntergang trippelt, fällt es schwer, sich wohlige Urlaubsgefühle und gute Laune zu versagen. Das Comeback von Super Mario auf der neuen Nintendo-Konsole Switch markiert auch den diesjährigen Höhepunkt einer Entwicklung, die den Wunsch nach schneller Auszeit vom Alltag mit dosierten Adrenalinkicks kombiniert -das alles kommod im Wohnzimmer.

© News/Stein

Längst ist Gaming in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Eine aktuelle GfK-Studie belegt, dass 4,9 Millionen Österreicher mehrmals pro Monat spielen, das ist mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Die meisten Gamer spielen zwar auf dem Smartphone, knapp dahinter folgen aber Spielkonsolen und PCs mit einer deutlich intensiveren Nutzungsdauer (siehe Grafik Seite 78)."Unterwegs ist kurzes Vertreiben der Langeweile mit dem Smartphone natürlich am populärsten", sagt Niki Laber, Präsident des Österreichischen Verbands für Unterhaltungssoftware und Auftraggeber der Studie. "Will man bewusst zum Freizeitvergnügen spielen, werden der große Fernseher, das bequeme Sofa und eine Konsole mit Power aber bevorzugt."

Nintendo kehrt zurück

Die perfekte Balance aus diesen beiden Spielsituationen verspricht das aktuelle Spitzenprodukt des japanischen Branchenveterans Nintendo. Die Haupteinheit der Spielkonsole Switch ist im Prinzip ein kleines Tablet, dessen Steuerungselemente an beiden Seiten abgesteckt und auch separat als Controller verwendet werden können. Der Clou: Zum Lieferumfang gehört ein Dock, mit dem man die Konsole an den Fernseher anschließen kann. In der Praxis wechselt der Spieler tatsächlich reibungslos zwischen mobilem und stationärem Betrieb.

© APA/AFP

Nintendos Erfolgsrezept ist wieder einmal aufgegangen: Einfallsreiches Ingenieurshandwerk kompensiert veraltete Technologie und veredelt sie zum Verkaufsschlager. Die Konsole war seit Verkaufsstart im März nur schwer zu bekommen und ist erst jetzt vor Weihnachten wieder vermehrt in den Regalen der Händler zu sehen. Hinzu kommt ein Feuerwerk exklusiver Spiele, wie es in der Geschichte des Unternehmens noch nicht gezündet worden ist. In einem Rekordtempo von acht Monaten hat Nintendo mit "Zelda","Mario Kart","Splatoon" und "Super Mario" vier seiner wertvollsten Marken für die Konsole erneuert.

Zuhause, das Schlachtfeld

Unverändert populär auf Konsolen und PCs sind nach wie vor Shooter. Neben den Neuauflagen etablierter Serien wie "Call of Duty" oder "Star Wars Battlefront" konnte sich ein Titel ganz besonders abheben: In "Playerunknown's Battlegrounds", kurz "PUBG", geht es für die Spieler darum, auf immer kleiner werdenden Schlachtfeldern als letzter von 100 anfänglichen Spielern zu überleben. Erfolgsfaktor ist neben dem leicht verständlichen Spielprinzip der "Hunger Games" auch die hervorragende Eignung für Livestreams. Seit Ende März wurde das PC-Spiel weltweit mehr als 20 Millionen Mal verkauft. Zeitweise spielen den Shooter zwei Millionen Menschen gleichzeitig, bis zu zehn Millionen sehen täglich dabei zu.

© Microsoft

Exklusiv auf einer Konsole wird "PUBG" Mitte Dezember für Xbox One erscheinen. Das ist nur ein Teil von Microsofts Plan, seine Konsolenmodelle für Spieler ins Rampenlicht zu rücken. Anfang November setzte man mit der Veröffentlichung der Xbox One X bereits ein Zeichen. Die derzeit stärkste Konsole auf dem Markt zeigt Grafiken für intensive Spielerlebnisse detaillierter an und bietet die schärfste Darstellung bei aktuellen 4K-Fernsehgeräten.

Kontrolle mit Smartphone

Konsolenmarktführer Sony dürfte diese Offensive gelassen nehmen. Der durchaus bequeme Vorsprung dürfte der Playstation in der aktuellen Gerätegeneration jedenfalls nicht mehr zu nehmen sein. Mit der größten Auswahl an Inhalten bleibt in dieser Poleposition sogar Zeit zum Experimentieren. Bis heute ist Sony der einzige Konsolenhersteller, der mit Playstation VR ein vollwertiges Virtual-Reality-Headset anbietet.

© Sony

Und seit der Vorwoche gibt es für die Playstation auch ein weniger exotisches Spielerlebnis, das sich von der Konkurrenz abhebt und ein großes Publikum anspricht. Unter der Produktreihe "Playlink" können Spieler ihre Smartphones über eine App mit der Konsole verbinden und dadurch den Controller ersetzen. Der vertraute Telefonbildschirm dient für bestimmte Unterhaltungsangebote als interaktive Schaltfläche, um beispielsweise mit mehreren Spielern bei einer Krimiserie gemeinsam eine Entscheidung zu treffen und die Handlung zu beeinflussen. In einer Quizshow können Antworten auf dem Display ausgewählt werden, und für den nächsten Karaoke-Abend brauchen Hobbysänger kein Mikro mehr, sondern grölen direkt in ihr Telefon.

Während der anfängliche Hype um Virtual Reality deutlich nachgelassen hat und diese so erneut in eine Nische abrutscht, sieht der Wiener Computerspielforscher Konstantin Mitgutsch durchaus Potenzial für die Kombination von Smartphone und Konsole: "Diese Technologie ist total vielversprechend und könnte das Tor zur Filmindustrie aufstoßen, wenn es clever gemacht ist. Wenn ich auf etwas wetten müsste, was im Mainstream ankommt, dann darauf." Zwischen all den Hypes und Trends, die in immer kürzeren Intervallen auftauchen und wieder abflachen, zeigt sich aber vor allem eine Konstante: Aller Skepsis zum Trotz ist das Konsolenformat als Ökosystem für Spiele definitiv nicht kleinzukriegen.