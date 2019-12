THEMEN:

Gesund bleiben ist besser als gesund werden – und wer auch noch im Alter fit und aktiv sein möchte, fängt am besten schon heute damit an. Dass Vorsorge wichtig ist, ist auch vielen jungen Menschen bereits bewusst. Aber was tun sie wirklich, um sich auf eine gesunde Zukunft vorzubereiten? Wie beurteilen ältere Erwachsene ihre Gesundheitsvorsorge retrospektiv? Und wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher zum Thema Vorsorgeversicherung?

Diese und weitere Fragen haben wir Passantinnen und Passanten verschiedener Altersgruppen gestellt – und dabei spannende Einblicke in unterschiedliche Sichtweisen eines Themas bekommen, das uns alle lieber früher als später beschäftigen sollte. Die Antworten finden Sie im Video.

© Video: News

Die Extra-Portion Vorsorge

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, schließt zusätzlich eine Privatversicherung ab. So hat die Merkur Versicherung beispielsweise ihre Krankenversicherung mit innovativen Vorsorgeprogrammen ergänzt, um die Gesundheit ihrer Versicherten zu erhalten und sie zu einem aktiven Lebensstil zu inspirieren. Egal ob Gesundheits-Checks, körperliches Training oder Entspannung & Wellbeing: Die Vorsorge steht bei der Merkur im Mittelpunkt. Nähere Infos finden Sie unter www.merkur.at/gesundheitsvorsorge.

Gesundheitsvorsorge: Für nachhaltige Lebensfreude ohne Pausen.

Bezahlte Anzeige