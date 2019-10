Während die Öffentlichkeit auf ein Statement von Philippa Strache wartet, verleiht Kabarettistin Aida Loos ihr die Stimme. "Weit haben wir es gebracht".

"So habe ich mir das alles nicht vorgestellt" - "Philippa Strache", verkörpert von Aida Loos, meldet sich zu Wort. "Ich wollt doch nur ein Mandat haben. Und was habe ich bekommen? Ein Mann da!"

Während die FPÖ und auch die Öffentlichkeit auf eine Entscheidung von Philippa Strache warten - zieht sie nun in den Nationalrat oder nicht - hat Kabarettistin Loos bereits die Antworten.

» Viel musst ich einstecken - 9.500 € monatlich «

Philippa Strache alleine Zuhause mit Ehemann Heinz-Christian ("Ich rede so leise, weil der HC oben schläft"). Viel musste sie einstecken, die Tierschutzbeauftragte der FPÖ - "9.500 € monatlich", zwinkert "Philippa" in die Kamera. In den letzten Tagen hagelte es Kritik - die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache soll von der Partei ein Gehalt von 9.500 Euro monatlich bekommen haben. Das löste viel Unmut aus, denn sie hatte mehrfach betont, ihre Rolle als Tierschutzsprecherin ehrenamtlich auszuüben, schreibt die "Heute".

"Weit haben wir es gebracht - Inländer Rum, statt Ausländer raus", resümiert "Philippa" unter Tränen.

Hinter der Figur steckt Aida Loos. Mit ihrer Parodie auf Christiane Hörbigers Leidenschaftsbekundung für Sebastian Kurz wurde Aida Loos zum Begriff. "Bei mir kommt jeder dran, der aufzeigt", sagte Loos im Interview mit News. Aida Loos -der Nachname ist ein Künstlername - war vier Jahre alt, als die Familie aus Teheran nach Wien kam. "Erfolgsorientiert zu sein, ist etwas klassisch Persisches. Meine Mama hat uns die Löwin vorgelebt, und meine drei Schwestern und ich sind alle sehr durchsetzungsstark und erfolgreich in dem, was wir tun", beschreibt sie ihren Weg, umgeben von "lauter leiwanden Frauen".

