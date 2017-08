Flucht aus Syrien: Ranias Odyssee

Rania Mustafa Ali floh aus den Ruinen von Kobane in Syrien nach Österreich. Von Schleppern betrogen, im Mittelmeer beinahe ertrunken und an der mazedonischen Grenze angegriffen. Die Aufnahmen zeigen, was Flüchtlinge auf ihrer Flucht nach Europa durchmachen müssen. Die britische Zeitung „Guardian“ hat das Video vor nicht einmal 24 Stunden veröffentlicht. Dennoch wurde es allein auf Facebook bereits mehr als eine Million Mal aufgerufen. Und das nicht ohne Grund.

Ihre erste Flucht hat Rania zu Beginn des zwanzigminütigen Videos schon hinter sich. Sie floh aus der IS-Hochburg Raqqa nach Kobane. Hier trifft sie den norwegischen Journalisten und Dokumentarfilmer Anders Somme Hammer. Zusammen beschließen sie, dass Rania ihre Flucht nach Europa filmen wird.

» Für den Rest der Welt ist das hier ein Kriegsgebiet. Aber für uns ist es unser Zuhause. «

Denn „auch, wenn das Meer angsteinflößend ist. Das Leben hier ist noch viel angsteinflößender“, sagt sie während sie durch die Straßen der zerbombten Stadt geht. Für den Rest der Welt sei das hier ein Kriegsgebiet. Für sie ist es noch immer ihr Zuhause.

Das alte Leben in einem Rucksack

Kleidung, ein Handtuch, eine Nagelschere, ein Kaffeebecher, eine Zahnbürste, Bücher, ihr Notebook, „Game of Thrones“-DVDs und Fotos ihrer Mutter. All das packt sie in den kleinen Rucksack, mit dem sie das Land verlassen will. Mehr kann sie nicht mitnehmen. Umgerechnet 250 Euro zahlt sie Schleppern für den Transfer in die Türkei. Die Grenze zu überqueren war schwierig. Aber sie hat es geschafft. Hier trifft sie auch einen Freund aus Raqqa: Ayman. Er begleitet Rania nun auf ihrer Flucht. Und wird sie später an der Grenze zu Mazedonien in den Arm nehmen, wenn sie mit Tränengas attackiert wird.

Überfüllte Flüchtlingsboote

Zuerst steht jedoch die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer an. Vor der fürchten sich die beiden am meisten. Zu Recht. Wenig später sieht man bekannte Bilder. Aufnahmen von einem Schlauchboot, das für 15 Insassen vorgesehen ist. Besetzt ist es mit 52. Kinder nicht mitgezählt. Sie sitzen auf ihren Müttern in der Mitte des Bootes. Fest eingepackt in Rettungsweste, Haube und Handschuhen. Sie weinen. Das Meer ist unruhig und das Boot schaukelt wie eine Nussschale auf den Wellen hin und her. „Wir sinken! Das Boot sinkt hier hinten! Geht nach vor!“, schreit plötzlich jemand. Die Kamerabilder verwackeln und auf einmal wir alles schwarz.

„Wir sind beinahe untergegangen. Dann hat uns ein Schiff gerettet“ erzählt Rania danach. Mit der Fähre geht es nun weiter nach Athen. Von dort aus hätte sie ein Bus zur mazedonischen Grenze bringen sollen. Doch sie sind vom Schlepper betrogen worden. Rania und Ayman versuchen selbst Tickets zu kaufen. Aber das ist nicht erlaubt. Schön langsam wird es knapp. Sie haben nur noch 600 Euro übrig. Wenn sie die Nacht in einem Hotel verbringen wollen 550.

» Menschen sterben hier. Es ist schrecklich. Ich kann nicht verstehen, warum noch keine Lösung gefunden wurde «

Drei Tage sind sie nun schon unterwegs. Ohne Pause. Bald ohne Geld. Ohne gute Nachrichten. Denn die Grenze ist geschlossen. Sie landen in einem Flüchtlingscamp in Idomeni. Zelte stehen im Regen, der Boden ist voller Matsch. Auf einem ist zu lesen: „Öffnet die Grenzen. Helft uns!“. Rania und Ayman haben sich auch ein Zelt gekauft. Sie wissen nicht, wie es weitergeht. „Menschen sterben hier. Es ist schrecklich. Ich kann nicht verstehen, warum noch keine Lösung gefunden wurde“, sagt Rania.

Der erste Versuch die Grenze zu passieren ist gescheitert. Sie werden von der Polizei zurückgeschickt. Beim zweiten Mal werden sie von Mazedonien mit Tränengasgranaten beschossen. Zum ersten Mal hört man Rania weinen und schreien. „Ich bin nicht hierhergekommen damit ich so behandelt werde als wäre ich kein Mensch“, sagt sie.

Happy End?

Die Flucht gelingt Rania und Ayman letztendlich aber doch. Über den Luftweg. Dafür haben sie sich 7000 Euro geborgt. Man hat ihnen gesagt, sie sollen sich wie Touristen verhalten und ein Flugzeug nach Wien nehmen. Ihre Pässe sind gefälscht. Als sie durch alle Kontrollen kommen, können sie ihr Glück kaum glauben. In Wien angekommen werden sie jedoch von der Polizei festgenommen und als Flüchtlinge registriert. Sie suchen um Asyl an. Unsere News-Redakteurin Saskia Aberle begibt sich nun auf die Suche nach ihr.

