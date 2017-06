Einem viralen Video des Hacker-Kollektivs "Anonymous" zufolge steht die Welt vor einer wissenschaftlichen Sensation: Seinen Infos nach werde die US-Weltraumbehörde NASA in Kürze die Entdeckung außerirdischen Lebens bekannt geben. Die Belege sind dürftig, aber ausgeschlossen ist ein solcher Durchbruch nicht.

Wieder einmal macht das lose organisierte weltweite Hacker-Kollektiv Anonymous auf sich aufmerksam. Die Vereinigung, bekannt für ihre Auftritte in "Guy Fawkes"-Masken, Cyber-Attacken und Drohungen gegen Regierungen, widmet sich aber einem neuen Thema: Der Suche nach Außerirdischen. Seinen Informationen nach, heißt es in einem gerade die Runden machenden viralen Video, habe die US-Weltraumbehörde außerirdisches Leben entdeckt – und werde das in Kürze der Öffentlichkeit bekannt geben. Das Video wurde über eine Million mal geteilt. Anonymous dürfte sich vor allem auf die Aussagen eines wichtigen NASA-Funktionärs vor dem Kongress stützen. Dass die NASA sich grundsätzlich mit dem Thema beschäftigt, ist bekannt.

"Werden etwas sehr Signifkantes enthüllen"

NASA-Wissenschaftsdirektor Thomas Zurbuchen sprach vor dem Wissenschafts- und Technologieausschuss über die Arbeit der Behörde im Bereich der "Astrobiologie" sowie die Chancen, dadurch Leben im All zu finden. Die NASA stehe davor, etwas "sehr Signifikantes" zu enthüllen, sagte er damals selbst. Das war allerdings bereits im Vorjahr, und die Entdeckung außerirdischen Lebens wurde bisher nicht vermeldet. Unter anderem gaben die Forscher aber im Februar bekannt, ein ganzes Sonnensystem mit erdähnlichen Planeten (Trappist-1) gefunden zu haben. Und Entdeckungen auf dem Saturn-Mond Enceladus weisen darauf hin, dass es auch in unserem Sonnensystem Leben außerhalb der Erde geben könnte.

Welche Informationen Anonymous genau hat, dass es dem Wissenschafter nicht "nur" um eine dieser ebenfalls sehr bedeutenden Entdeckungen ging, ist nicht klar. In dem Video werden auch keine Details dazu genannt, wo die NASA Leben entdeckt haben soll oder wann sie das bekannt geben will. Die Ersteller des Videos dürften etwas überschätzen, wie schnell die Weltraumbehörde bei ihrer Suche Erfolg haben wird. Ausschließen lässt sich ein baldiger "Durchbruch" aber auch nicht. Die NASA forscht seit Jahren sehr intensiv in diese Richtung, die Fortschritte in letzter Zeit waren enorm. 2018 startet das neue James-Webb-Weltraumteleskop, das die Atmosphäre von weit entfernten Planeten untersuchen kann.

Wissenschaftsdirektor Zurbuchen übte sich bei seiner Befragung im Kongress im Vorjahr aber in Zurückhaltung. "Die fundamentale Frage 'Gibt es da draußen Leben?' zu beantworten erfordert wissenschaftliche Durchbrüche in vielen verschiedenen Forschungsgebieten, von denen manche derzeit noch nicht mit diesem aufregenden Unternehmen beschäftigt sind", wollte er allzu optimistische Erwartungen damals schon dämpfen. Und am Montag twitterte Zurbuchen in Reaktion auf das Anonymous-Video, dass "keine Verlautbarung außerirdisches Leben betreffend" unmittelbar bevorstehe. Anonymous glaubte ihm das freilich nicht.