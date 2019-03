Am 12. März feiert Kronprinzessin Victoria traditionell ihren Namenstag mit dem schwedischen Volk. Auch heuer erschien die sympathische Thronfolgerin wieder mit ihrer süßen Familie.

THEMEN:

Nicht nur ihr Geburtstag am 14. Juli gilt in Schweden als "Victoriatag", sondern auch ihr Namenstag am 12. März. Im Innenhof des Palastes spielt eine Blaskapelle und die Menge jubelt der Kronprinzessin zu.

© imago images / PPE

Bereits seit einigen Jahren ist jedoch nicht mehr die Thronfolgerin selbst der Star des Tages, sondern ihre Kinder. Vor allem ihre entzückende Tochter Prinzessin Estelle stiehlt der Mama immer wieder die Show.

© imago images / PPE

Die inzwischen siebenjährige Estelle ist die geborene Prinzessin, sie genießt das Bad in der Menge stets in vollen Zügen.

© imago images / PPE

© imago images / PPE

Ganz anders ist es bei ihrem Brüderchen Oscar. Der dreijährige Sohnemann von Victoria und ihrem Ehemann Daniel schaut bei offiziellen Anlässen immer ein wenig verzwickt drein. Doch Victoria weiß, wie man den Buben aufheitert und drückt ihm einfach mal ein Küsschen auf die Wange.

© imago images / PPE

Kleiner Trost für Oscar: Die Hauptlast wird in Zukunft ohnehin bei seiner großen Schwester liegen, die Opa König Carl Gustaf und Mama Victoria in einigen Jahrzehnten auf den Thron folgen wird.

© imago images / PPE