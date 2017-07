Verwirrter griff Polizisten in Oberösterreich an

Ein Verwirrter hat am Sonntagnachmittag in Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen Polizisten angegriffenen und leicht verletzt. Zuvor hatte ein Zeuge die Einsatzkräfte verständigt, weil der nackte Mann mehrere Personen belästigt hatte. Er wurde festgenommen und ins Spital gebracht, teilte die Polizei mit.

Als die Exekutive im Bereich des Donauufers eintraf und mit dem Zeugen Kontakt aufnahm, sprang der nackte und offensichtlich verwirrte Mann überraschend einen Beamten an. Der Mann griff mit beiden Händen nach dem Hals des Polizisten und verletzte ihn dabei leicht. Der Angreifer wurde in den Linzer Neuromed-Campus eingeliefert.